Barbón afea a los "noveles del PP" Venta y Cuervas-Mons sus insinuaciones tras la dimisión del interventor general

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha afeado este miércoles a los diputados "noveles del PP" Luis Venta y José Cuervas-Mons sus insinuaciones tras el cese a petición propia del interventor general, Diego Suárez.

Ambos parlamentarios del PP han mostrado esta mañana su preocupación por la dimisión de Suárez en una rueda de prensa. "Nos preocupa qué es lo que ha encontrado el dimitido en el control del dinero de todos los asturianos", ha afirmado Venta, remarcando que en la pasada legislatura hubo cuatro interventores.

"Siempre hay dimisiones en una administración como la nuestra, que es compleja, pero en este caso yo tengo que decir que a mí lo que se me ha informado es que es una dimisión estrictamente personal, vinculada a razones estrictamente personales. Y no puedo más que respetarla", ha indicado el presidente a los medios en Oviedo con motivo de su participación en la clausura de la presentación del proyecto Conéctate35.

Asimismo, Barbón ha reprochado a Venta y Cuervas-Mons que vuelvan a la política activa "con el estilo antiguo", ironizando con que sean ejemplo de "renovación" en el PP asturiano.

"No se dan cuenta que la Junta General y la política asturiana con mi presidencia ha cambiado. Es decir, que aquí el estilo de la bronca permanente, de la descalificación y de la palabra alta o el insulto ya no tiene lugar en la política asturiana", ha zanjado.

Así, ha advertido a Cuervas-Mons y Venta de que "como vengan a la Junta General pensando que nada ha cambiado desde los años en los que ellos estuvieron, se van a encontrar con un parlamento completamente diferente y una forma de funcionar completamente diferente".

Para el presidente, ambos diputados autonómicos de PP protagonizan "'Regreso al pasado'" y no se dan cuenta de que la política asturiana ha cambiado. "Si quieren venir a aportar, serán recibidos con los brazos abiertos. Si quieren venir a insultar, se van a encontrar con, no el desprecio, sino sencillamente que no vamos a prestarles ninguna atención. Ya no nosotros, los que gobernamos Asturias, el gobierno de unidad progresista y reformista, sino el conjunto de la sociedad asturiana", afirma.

Con todo, Barbón defiende la "política útil" y asegura que no entrará en un 'pim-pam-pum' con la oposición. "No es mi estilo, nunca ha sido, y no lo será desde luego", ha aseverado, añadiendo que ganó las elecciones "sin insultar ni una sola vez a nadie" y seguirá demostrando que "se puede gobernar sin insultar absolutamente a nadie".