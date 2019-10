La bajeza moral de Puigdemont al comparar el 155 en Cataluña con el terrorismo de ETA en el País Vasco

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont no ha parado de hacer declaraciones en este 1 de octubre . El prófugo de la Justicia española está aprovechando los medios que pone a su disposición tanto sus redes independentistas como los medios públicos catalanes, que no han dudado en dar cobertura a Puigdemont desde Waterloo.

La comparación Cataluña País Vasco, con ETA de por medio

El expresidente de la Generalitat ha rechazado este martes la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña porque pueda haber "indicios de violencia" y ha resaltado que en el País Vasco nunca se aplicó esta medida con "casi mil muertos" de la banda terrorista ETA.

Intentar involucrar independentisme amb terrorisme està abocat al fracàs. Al País Basc amb 829 morts no van aplicar el 155; i indicis de violència més greus és difícil trobar. Una mica de mesura @sanchezcastejon. Si té ganes d'aplicar-lo, és una altra cosa https://t.co/5GbKx5XX93 pic.twitter.com/ouybIh8nCo — Carles Puigdemont (@KRLS) October 1, 2019

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Puigdemont ha respondido así a la advertencia del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, quien ha afirmado que el artículo 155 se puede aplicar con un Gobierno en funciones y ha insistido en reclamar que se condenen los actos e "indicios" de violencia, en alusión a las detenciones de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).

"Que se tenga que aplicar el 155 por indicios de violencia... si no recuerdo mal, en el País Vasco hubo casi mil muertos y nunca aplicaron el 155; e indicios de violencia más graves que esos difícilmente los podremos encontrar", ha afirmado Puigdemont.

Críticas en las redes

Ante tal comparación, las redes han estallado contra el político prófugo y le han echado en cara que compare dos situaciones incomparables y utilizando a las víctimas del terrorismo como arma política:

Enserio la única luz que hay ahí dentro es la que pusiste ayer. Y ya meter a los muertos de eta para que no se active el 155 es la demostración de que tipo de personaje eres.. — VividorSXXI (@SxxiVividor) October 1, 2019

Eres un sirvergüenza. Los de la Ley de Partidos dando lecciones. — L.A. (@laranberri) October 1, 2019

Ni con 829 muertos las instituciones vascas fueron tan irresponsables. Lo vuestro es cinismo puro. — José antonio layos (@jose_layos) October 1, 2019

Vente para España Carlos, hombre no seas tonto, con el buen jamón y vino que tenemos aquí — Joaquín Paz (@JoaqunPaz5) October 1, 2019

La diferencia es que en Vascongadas, nunca se produjo un golpe de estado por sus dirigentes y estos, tampoco estaban relacionados con el terrorismo como tú marioneta, Torra.

Lo entiendes ahora?.

✌️��������✌️����✌️✌️✌️✌️����✌️������������✌️✌️✌️✌️✌️������������������������✌️����✌️ — Aníbal El Hispano ���� (@anibalbeteta) October 1, 2019

El líder de JxCat ha pedido a Sánchez, en este sentido, "un poco de mesura", pues no ve razones para instaurar esa medida constitucional, aunque "si tiene ganas de aplicar el 155, eso es otra cosa". En esta línea, Puigdemont ha considerado que el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE ya está "en campaña electoral" y sabe, "por desgracia", que "ir en contra de las aspiraciones de Cataluña da votos en el resto de España".

Sin poner en duda que un Gobierno en funciones pueda aprobar la aplicación del 155, Puigdemont, que fue cesado del cargo de president a resultas de esta misma medida, ha remarcado que se necesita el aval del Senado para ejecutarlo y este, ha subrayado, "está disuelto".