Ayuso cree que la izquierda en Madrid "está acabada" y duda de que Iglesias entre en la Asamblea

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que la izquierda en Madrid "está acabada" y duda de que el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, tenga los suficientes votos como para entrar en la Asamblea de Madrid.

"Lo que pretenden es crear colas de dependencia y de hambre que ya en Madrid han cambiado. La gente en Madrid quiere tener su kiosko, tener su bar, tener sus proyectos y ese discurso se escapa al socialismo, y no digamos al comunismo", ha lanzado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

Ayuso ha bromeado con que si Iglesias no entra en la Asamblea, se le deberá "dos". A su parecer, "los ciudadanos tienen dignidad, quieren ser libres, quieren llevar adelante sus negocios" y por ello la izquierda ha perdido "el pulso de la calle".

"Hoy son ellos los que no pueden caminar por la calle, muy mi pesar porque a mí ni la agresión ni los insultos me gustan. No pueden moverse por casi ningún sitio porque no han ido por casi ningún sitio. Un Gobierno con un ministro que se gasta el dinero de los ciudadanos en una cinta de correr, en no se qué factura que metieron en Moncloa con el jamón de Jabugo...", ha lanzado.

Para la 'popular', cuando los dirigentes son "cada vez más ricos" pero lanzan discursos para gente "cada vez más vulnerable", su discurso "se cae". Considera que "la izquierda nunca consigue gobernar Madrid porque no la entiende".

Según la presidenta, "muchas personas de izquierdas en estas elecciones van a votar contra Pedro Sánchez porque están hartos de mentiras, de ver cómo se les arruina, de ser los campeones de paro en Europa y tener todavía que escuchar sus monsergas". Ayuso ha insistido en que el presidente del Gobierno "miente constantemente" y ha hecho de la mentira "una forma de hacer política".