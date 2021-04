Ayuso califica de día negro para Madrid el anuncio de Montero riéndose con la subida de impuestos a los madrileños

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes que el "desaparecido" presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilice los medios de todos los ciudadanos para "salvar los muebles" en Madrid.

En su intervención ante los medios en la sede de la cadena de Hoteles Radisson, se ha referido al "día negro, martes y 13, de la izquierda en España" donde se ha visto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "riéndose cuando dice y anuncia que le va a subir los impuestos de Donaciones, Sucesiones y Patrimonio a los madrileños".

Donde, además, está "el número tres de Podemos enjuiciado por patear a un policía", 2.500 jueces enviando una carta a la Unión Europea "condenando la vulneración del Estado de derecho en España" y cuando "sale el señor (Fernando Simón) desmintiendo el presidente".

"No sabemos, posteriormente, la rueda de prensa como transcurrirá. Lo que hemos tenido claro es que hemos tenido a un presidente desaparecido que no ha estado ni en ruedas de prensa ni en el Parlamento durante más de un año y que no va a dudar al utilizar los medios de todos los ciudadanos para intentar personalmente salvar los muebles en Madrid, que ni le interesa ni ha estado a su lado en los peores momentos", ha lanzado.

En este punto, ha insistido en que Sánchez "abdicó como presidente de los madrileños, que no ha dejado de mentir durante toda la pandemia y ahora con las cifras de muertos y con las económicas". Ayuso ha remarcado que en todo lo que dice le corrigen las instituciones europeas.

"Está confundiendo con las vacunas, con la mortalidad de Madrid para asustar y lo que están haciendo es volver a retorcer el dolor de las familias con fines electoralistas", ha manifestado. Esto la 'popular' lo ha condenado "de plano" y ha incidido en que debería "ocuparse de los asuntos de los madrileños y dejar de hacer uso torticero de los medios que pagan todos los ciudadanos".