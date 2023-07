El Ayuntamiento ya luce la placa de la Fundación Docomomo que reconoce el valor arquitectónico del edificio consistorial

El Ayuntamiento de Logroño luce una placa concedida por la Fundación Docomomo que reconoce el valor arquitectónico del edificio consistorial, obra del arquitecto Rafael Moneo.

En el acto de colocación de esta placa han participado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, varios miembros de la Corporación municipal, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, Ángel Carrero y del Pozo, y el decano del Colegio Oficial de arquitectos de Madrid, Sigfrido Herráez.

La iniciativa, que forma parte de la jornada 'Tarde de Arquitectura' organizada por la Fundación Cultural del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, es un homenaje a la arquitectura de Rafael Moneo y al edificio del Ayuntamiento de Logroño, proyectado por el arquitecto navarro hace 43 años y que se ha convertido en uno de los edificios civiles más importantes de su carrera profesional.

El alcalde de Logroño ha destacado en su intervención la "simbiosis existente entre Logroño y la arquitectura. Una línea de unión que como alcalde pretendo mejorar fomentando fórmulas de colaboración entre el Ayuntamiento y los arquitectos riojanos a través de concursos que nos permitan seguir haciendo ciudad y generando espacios de convivencia".

Escobar ha calificado el edificio del Ayuntamiento de Logroño como un "ejercicio de maestría. Moneo tuvo la visión arquitectónica y urbanística de entender la ciudad y recuperar esta plaza como un lugar de encuentro".

Ha destacado también la funcionalidad interna del edificio y el Salón de Plenos, "un auténtico ejercicio de democracia arquitectónica que nos iguala a todos. Ejemplo de una arquitectura al servicio de la función parlamentaria".

PLACAS DOCOMOMO EN EDIFICIOS PARADIGMÁTICOS

La colocación de placas Docomomo en edificios paradigmáticos de la arquitectura moderna del siglo XX, como la sede del Ayuntamiento de Logroño, pretende trasladar a la sociedad y a sus representantes la importancia de este patrimonio y ponerlo en valor como parte de nuestra cultura, para lograr su protección patrimonial y conservación.

La Fundación Docomomo (Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhood of the Modern Movement) es una organización internacional creada en 1990 con el objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del movimiento moderno.

UN EDIFICIO QUE "CONSTRUYE CIUDAD"

Según se ha ensalzado en el acto por los profesionales de la arquitectura, el edificio del Ayuntamiento de Logroño "se organiza en clara respuesta a tres aspectos: su relación con la ciudad, su funcionalidad y su carácter institucional".

Respecto al primero han destacado que "construye ciudad", creando una plaza en continuidad con los espacios del Espolón y La Glorieta y dando paso hacia el Parque del Ebro. Y desde el punto de vista funcional han subrayado la organización del edificio en tres piezas (una dedicada a la actividad político institucional, otra a la gestión administrativa y una tercera a auditorio municipal), "articuladas desde el punto de encuentro de sus geometrías".

La utilización de piedra arenisca de Salamanca, la disposición de huecos o los porches a diferentes escalas son otros elementos en los que se ha hecho hincapié en la entrega de esta placa de la Fundación Docomomo.