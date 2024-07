Ayuntamiento estudia acciones legales contra quienes fingieron ahogamientos por un reto y empresa promotora

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que estudiará ejercer acciones legales contra las personas que dieron falsos avisos de ahogamiento en la playa a causa de un reto y contra la empresa promotora que lo lanzó.

Así lo han avanzado este martes los portavoces del equipo de gobierno, Ana Poquet y Manuel Villar, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local.

Villar ha apuntado que ante la "irresponsabilidad de algunos" que han simulado ahogamientos durante el fin de semana en las playas alicantinas por un reto, el equipo de gobierno ha dado instrucciones al área de Seguridad Jurídica para estudiar ejercer acciones legales contra estas personas que fingieron los ahogamientos y contra los responsables del reto, la empresa Milfshakes.

Por su parte, Poquet ha sostenido que "no se puede jugar con la seguridad de las personas en las playas". "Se ha puesto en jaque el servicio de socorrismo y no lo vamos a consentir. Si alguien hubiera tenido que requerir de los servicios de los socorristas, ellos estaban prestando servicio a personas que no lo necesitaban, que estaban cumpliendo un reto", ha censurado.

"No hay que lamentar ninguna situación dramática, pero teniendo en cuenta el inicio de verano que hemos tenido en cuanto a número de ahogamientos, que es un verano bastante dramático, por suerte en nuestras playas de momento no hemos tenido ningún caso, pues no queda otra que condenar ese tipo de comportamiento. Y, por supuesto, desde el Ayuntamiento, intentar que no se vuelva a repetir tomando las acciones legales que podamos tomar", ha sostenido la también edil de Turismo.

En la misma línea, ha resaltado que los socorristas "siempre van a acudir ante cualquier situación que implique peligro para los bañistas". "Por supuesto que atendieron y, cuando vieron que era falso, dieron parte", ha explicado.

Tras ello, la Policía Nacional está elaborando un informe al respecto y el consistorio está a la espera de este documento para conocer si las personas que cometieron el delito del uso indebido de las emergencias han sido identificadas.

"No vamos a permitir, en la medida de nuestras posibilidades, que esto se pueda volver a repetir o que se tome la ciudad de Alicante como un lugar de juego para hacer algo que pudo haber generado problemas", ha zanjado.