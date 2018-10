El aviso de Casado a Sánchez e Iglesias: "Es inasumible que en España mande un preso"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los "acuerdos" que haya podido contraer el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el dirigente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en su "vis a vis carcelario", y ha calificado de "inasumible" que "en España mande un preso".

En un acto para presentar a los cabezas de lista a las autonómicas andaluzas en Granada, Pablo Casado ha exigido al presidente del Gobierno que aclare "si está arrodillado" ante "alguien que quiere destrozar España" o que, de lo contrario, convoque elecciones.

A la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que este sábado ha recibido en Sevilla a Sánchez, que participa en el comité director del PSOE-A, también le ha pedido Casado su opinión sobre que Iglesias "vaya a la cárcel a negociar" los Presupuestos Generales del Estado con un "preso golpista", y que Sánchez no haya "salido a desmentir" este extremo.

Asimismo, ha lamentado la "gran inmadurez" de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, quien, según ha mantenido, "instrumentaliza la mesa del Consejo de Ministros" para "insultar a la oposición", a la par que le ha exigido que explique "por qué ha ocultado cuatro millones de euros" de patrimonio en "palacetes" e inmuebles.

Le ha recordado "el baremo que puso Pedro Sánchez" a su llegada al Gobierno en esta materia, y le ha criticado que "no le da ni el turno de palabra a los medios" en la rueda de prensa de los viernes, y que "no lo hace porque están investigando" su patrimonio. "No puede utilizar el escudo del Reino de España para criticar" a la oposición, ha remachado Pablo Casado, quien ha agregado que los ministros del "Gobierno bonito" hacen "el ridículo día tras día" en el ámbito internacional.

Ha explicado que, tras la "catarata de críticas" que recibió por su visita a Bruselas a un acto "interno" de partido, la carta de los representantes de la Unión Europea sobre el proyecto de presupuestos al Gobierno mantiene lo que el PP dijo "que iban a decir", sobre techo de gasto, que "no son creíbles las partidas", y "que los vuelvan a enviar cuando estén aprobados por el órgano legítimo", que es el Congreso de los Diputados, que "se lo han cargado".