La "autocrítica" de Tsunami Democràtic: culpar a la policía para excusar su fracaso

La plataforma anónima Tsunami Democràtic ha reconocido que la "gran acción" que habían preparado para difundir el lema "Spain, sit and talk" (España, siéntate y habla) durante el clásico de este miércoles entre el FC Barcelona y el Real Madrid "no ha sido exitosa" debido a la actuación policial.

En un comunicado difundido en las redes sociales, esta plataforma independentista, investigada en una causa por terrorismo abierta en la Audiencia Nacional, asegura que no pondrá "excusas" porque tenían prevista una "gran acción" para "reforzar" la presencia de su lema en el estadio, que no han podido llevar a cabo con éxito debido a la intervención de los Mossos d'Esquadra.

Por contra, Tsunami celebra el "éxito" de haber logrado que el lema "Spain, sit and talk" haya acaparado, a su juicio, la atención mediática durante los días previos al clásico y que han logrado que el lema estuviera presente, aunque en menor medida de lo planeado inicialmente, en el campo y las gradas.

Aquesta 2a fase estava reforçada amb una gran acció que per l'actuació policial no ha estat reeixida. Tsunami no posa excuses. Epic fail? Tsunami no ho creu. La gent no ha fallat i segueix tenint clar que això continua mentre no hi hagi autodeterminació, drets i llibertat. pic.twitter.com/wnFjvWwpdT