Audiencia absuelve a mosso porque podía ir en bici estando de baja por lesión

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a un antidisturbios de los Mossos d'Esquadra que fue inicialmente condenado por ocultar que practicaba ciclismo cuando estaba de baja, al concluir que no estaba recuperado y que la normativa solo obliga a someterse a controles, donde no le preguntaron si hacía deporte.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la sección sexta de la Audiencia da la razón al agente antidisturbios y revoca la condena a 12.000 euros de multa, dos meses de cárcel, tres meses de inhabilitación y tres años sin gozar de beneficios o incentivos fiscales que le impuso en diciembre pasado un juzgado penal de Barcelona por un delito de fraude a la seguridad social.

El agente, representado por el abogado José María Fuster-Fabra, de los servicios jurídicos del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), sufrió una caída fortuita cuando practicaba ciclismo en marzo de 2015, lo que le causó una subluxación en el hombro, de la que se tuvo que operar ese mismo mes, por lo que estuvo de baja hasta septiembre.

Sin embargo, desde mayo de 2015, estando aún de baja, realizó múltiples salidas en bicicleta y no lo comunicó en ninguno de los controles médicos a los que asistía ni en las sesiones de rehabilitación a las que acudía, porque no le preguntaron si hacía deporte, según la Audiencia.

El tribunal rechaza las conclusiones del juez de lo penal y subraya que, de las pruebas aportadas en el juicio, no se puede determinar que en mayo de 2015, cuando practicaba ciclismo, ya estaba en condiciones para trabajar.

En la sentencia ahora revocada, el juez de lo penal remarcó que el agente, movido por un ánimo de "enriquecimiento injusto" y estando "completamente recuperado", al menos desde el 20 de mayo, lo omitió "deliberadamente" para que no le dieran el alta.

Sin embargo, la Audiencia lo rebate y destaca que ni el real decreto que regula la gestión y el control de los procesos de incapacidad temporal en el primer año de su duración, ni ninguna otra normativa aplicable "establecen otras obligaciones para el trabajador más allá de las de someterse a las actividades de comprobación que la Administración que tenga por objeto verificar el cumplimiento de los hechos y de la situación que originaron el derecho al subsidio".

En el caso del agente antidisturbios, la Audiencia pone de relieve que se sometió "puntualmente a todos aquellos actos para los que fue citado", sin que conste que fuera interrogado "sobre si realizaba o dejaba de realizar actividades deportivas".

Además, apunta el tribunal que ejercer su labor en el área de antidisturbios conlleva "unos fuertes requerimientos físicos", entre otros aspectos porque su equipación policial pesa más de 25 kilos y que, debido a su lesiones, había varios movimientos que estaban "seriamente comprometidos".

En un comunicado, el SPC ha celebrado esta absolución y ha denunciado que cuando el agente empezaba a mejorar, dejó constancia en las redes sociales de que practicaba ciclismo, lo que no gustó a alguno de sus superiores, indignado porque consideró que si hacía deporte podía ejercer de policía.

El superior llevó el caso a Asuntos Internos, que fue quien denunció al agente y propició que fuese condenado en primera instancia.

El SPC, que sostiene que no estar al 100 % para poder ejercer de policía no significa tener que estar inmovilizado en un cama, ha recordado que durante el juicio, los facultativos coincidieron en que no era incompatible la lesión que sufría el mosso con la práctica del ciclismo. EFE