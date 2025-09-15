COPE
Atrincherado un hombre que amenaza con causar una explosión en la Gran Vía de Madrid

Se han desplazado hasta el lugar varios vehículos policiales y ambulancias y, según las fuentes, la Policía ha movilizado a un negociador

Madrid, España. Gran Vía, la principal calle comercial al anochecer

La Policía y los servicios de emergencia han acudido a un edificio de la céntrica Gran Vía de Madrid en el que se ha atrincherado un hombre que amenaza con explotar unas bombonas de butano, han informado a EFE fuentes policiales.

Según las mismas fuentes, el hombre, que tiene los brazos ensangrentados, se ha atrincherado en un tercer piso de un edificio situado entre la calle Montera y la Gran Vía.

Se han desplazado hasta el lugar varios vehículos policiales y ambulancias y, según las fuentes, la Policía ha movilizado a un negociador.

La boca de metro más próxima al suceso permanece cerrada, aunque el servicio se presta con normalidad. 

