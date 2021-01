Así puede saber la Policía que estás incumpliendo las restricciones en tu domicilio

Nadie puede entrar a tu casa a obligarte a cumplir las medidas anti-covid. Está claro. La Policía tampoco se cruza de brazos si tiene constancia de que en un domicilio particular se está violando flagrantemente la normativa que regula en cada comunidad autónoma la seguridad sanitaria de todos.

A partir de estas premisas, preguntas básicas: ¿pueden los agentes llamar a la puerta para comprobar que se cumplen las normas? Sí. ¿Pueden hacerlo de forma preventiva? No. Siempre como reacción a una denuncia. ¿Pueden entrar a confirmarlo? No si el inquilino le franquea el paso. ¿Esto te libra de una posible propuesta para sanción? No.

Aaron Cano, concejal de seguridad en el Ayuntamiento de Valencia, defiende en primer lugar dotar de toda la información al ciudadano. “El nuevo Decreto genera un nuevo marco normativo y, por lo tanto, nuevas dudas”, advierte. De hecho, la Policía local de la ciudad elabora ya un documento en el que se responderá a las dudas básicas que tienen la mayoría de los vecinos. Con los datos en la mano defiende “un trabajo pedagógico y tranquilo de los agentes”. Hasta amable. Y añade: “Si a pesar de toda la mano izquierda que podamos usar, de toda la pedagogía de la que seamos capaces, de esa explicación sosegada y calmada de la norma, seguimos observando comportamientos que no corresponden, estas personas serán sancionadas”.

La advertencia contempla no sólo los espacios públicos, sino también los privados, el domicilio. Recuerda el responsable de la seguridad en la capital valenciana que si el infractor celebra una fiesta o un acto con aforo no permitido en su propia casa, lo más probable es que tenga consecuencias aunque no abra la puerta: “Se les sanciona a todos bajo el auspicio de la Ordenanza municipal de contaminación acústica, con sanciones que pueden ir de los 60 a los 6.000€. Que nadie piense que no abrir la puerta a la policía le libra de la sanción”.

Responsables policiales en Valencia y en Madrid llaman a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana. “Si estos principios fracasan, nosotros actuaremos”, afirma el comisario Javier Fernández, de la Policía municipal en la capital de España. “Nuestros policías tendrán órdenes de denunciar si una vez realizadas las primeras comprobaciones, no se puede acreditar debidamente la presencia de una o varias personas en un domicilio particular”. Luego el denunciado tendrá ocasión de presentar las correspondientes alegaciones en el procedimiento administrativo que se abra.

El trabajo de la policía en este espacio “tan complejo” es más que complicado. No cabe el control preventivo, ni mucho menos. Lo prohíbe expresamente la Ley, incluso la entrada si no es autorizada por el inquilino. Solo en caso de delito flagrante o con orden judicial. En las actuaciones relacionadas con la normativa covid “estamos solo ante una comprobación administrativa”, nos dice el comisario Fernández.

La policía solo interviene si hay denuncia

La policía solo intervendrá “de manera reactiva” ante una denuncia, por lo general procedente de algún vecino, portero de inmueble o testigos de los hechos. De ahí la importancia de la colaboración ciudadana. “Los agentes podrán consultar el padrón de la vivienda denunciada antes de llamar a la puerta, pero poco más”. Si no le permiten el acceso a la vivienda, “hay otras formas de comprobar los hechos denunciados”, añade el oficial de la policía municipal de Madrid, “como puede ser establecer un servicio discreto de espera en el entorno del domicilio”. Admite, no obstante el comisario, que sería una medida operativamente complicada y poco practicable en una ciudad como Madrid. De ahí la llamada insistente a la responsabilidad.

Para el concejal valenciano Aaron “la sanción más importante no es la multa sino el 1'75% de infectados de covid-19 que tienen como destino la UCI. Hay más posibilidades de que te toque el virus que la lotería”.