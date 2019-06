Armengol promete hacer "irreversible" la modernización de Baleares

La candidata a la reelección como presidenta del Govern balear, la socialista Francina Armengol, ha pedido el apoyo a su investidura para culminar el proceso de "modernización" iniciado la pasada legislatura, que con el programa pactado con sus socios de Podemos y MÉS "se renueva para ser irreversible".

En su discurso en la primera jornada del debate tras el que será reelegida este jueves jefa del ejecutivo autonómico, la líder socialista ha señalado que la continuidad por primera vez de un Govern de izquierdas permitirá "dibujar un horizonte de progreso para décadas".

Armengol ha planteado a todos los partidos del Parlament (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi, Vox, MÉS per Menorca y Gent per Formentera) que se incorporen a "un acuerdo de país con toda la sociedad civil y económica" para responder al mandato de los electores, que han votado "insistir en el progreso" y reclaman "estabilidad".

Ha abogado por la unión política y social para "modernizar y diversificar" la economía, hacer más eficiente la administración, mejorar los servicios públicos, facilitar el acceso a la vivienda, "ganar más derechos y libertades" y "luchar de forma efectiva contra el cambio climático", los "grandes retos" que ha desgranado en su discurso.

La candidata ha avanzado que impulsará "una estrategia que ponga límite al turismo de excesos" y ha prometido "fijar un techo" a la llegada de cruceros.

Armengol ha indicado que el futuro del turismo "pasa por la calidad de la oferta, por la sostenibilidad en la explotación y por el reparto justo de los beneficios que genera", pero también por "mitigar las incomodidades inherentes a la llegada de millones de personas cada año".

Ha anunciado que en los próximos meses impulsará "medidas extraordinarias para favorecer el acceso a la vivienda" y que durante su nuevo mandato saldrán al mercado en régimen de alquiler social más de mil pisos que se encuentran en manos de bancos y fondos de inversión.

Otro de los ejes de su intervención, que continuará este jueves con las réplicas de los portavoces de los distintos grupos políticos, ha sido la lucha contra el cambio climático, para la que ha anunciado deducciones fiscales que incentivarán la compra de coches eléctricos.

Armengol ha recordado que el programa de gobierno pactado con Podemos y MÉS per Mallorca contempla la reclamación al ejecutivo central de "las competencias de gestión de costas y que prohíba las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo".