Armengol defiende el derecho a manifestarse pero lamenta que se fomente la "crispación"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha defendido el derecho de los ciudadanos "sean cuales sean sus opiniones" a manifestarse pero ha lamentado las declaraciones de políticos que "más que unir, separan" y que "en vez de instar a la concordia, instan a la crispación y a la división".

En declaraciones a los medios en el Congreso, preguntada por las protestas que ha habido en los últimos días en diversos puntos de España contra la ley de amnistía, Armengol ha dicho que siempre ha defendido y defenderá las manifestaciones "para que los ciudadanos y ciudadanas puedan expresar sus opiniones, sean cuales sean".

Asimismo, ha subrayado su defensa del diálogo y el consenso como vía para "intentar unir a los españoles".

"Por tanto, me parece que algunas declaraciones que hemos oído estos días, incluso de diferentes líderes políticos, más que unir, separan. Y creo que eso no es bueno nunca, y más que instar a la concordia, instan a la crispación y a la división. Y creo que eso tampoco no es bueno", ha apuntado.

En este sentido, la presidenta del Congreso ha recalcado la importancia de dialogar "desde la discrepancia ideológica que existe y tiene que existir en una democracia madura" como la española, y la necesidad de "apreciar como nunca la democracia, los valores, las instituciones".

Y ha condenado "tajantemente cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de violencia y cualquier tipo de desacato al orden público" como señala que "desgraciadamente hemos vivido en algunas calles de España estos días".