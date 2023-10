Arantxa Urretabizkaia, Patxi Zubizarreta y Joseba Larratxe reciben tres de los Premios Euskadi de Literatura 2023

Los ganadores de las otras cuatro modalidades se darán a conocer la semana que viene y la entrega de premios será en noviembre en Getxo

Arantza Urretabizkaia por 'Azken Etxea' (Pamiela) ha ganado el Premio Euskadi de Literatura en Euskara 2023, Patxi Zubizarreta el de Literatura Infantil y Juvenil en Euskara por 'Zerria' (Erein), mientras que el galardón en la modalidad de Ilustración de Obra Literaria ha sido para Joseba Larratxe por 'Ni ez naiz Mikel Laboa' (Elkar).

El consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha dado a conocer este miércoles en San Sebastián los nombres de los tres primeros ganadores de los Premios Euskadi de Literatura de este año en las modalidades de Literatura en Euskara, Literatura Infantil y Juvenil en Euskara e Ilustración de Obra Literaria.

Zupiria ha señalado que el jurado del Premio de Literatura en Euskara ha destacado "las peculiares características formales y elecciones estéticas que ofrece" la obra de Urretabizkaia, así como "los riesgos asumidos desde el punto de vista y planteamiento narrativo" por la autora.

Además, el jurado, compuesto por Josu Jiménez, Idoia Carramiñana, Ane Zapatero, Ane Labaka y Mikel Aierbe, ha subrayado que 'Azken etxea' "retuerce las técnicas de cuento e intercala hábilmente el uso de voces y visiones diversas" y hace que "la persona lectora se sienta interpelada".

La autora ha explicado que esta obra va sobre un grupo de "viejas, como yo" con "diferentes modos de envejecer". Además, ha señalado que la sociedad espera de las personas mayores que se limiten a "descansar y no molestar", para "dejar el mundo a los jóvenes", pero ella no tiene la misma opinión y ha asegurado que éste no va a ser su último libro.

En cuanto al Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil en Euskera 2023, Zupiria ha señalado que el jurado compuesto por Leire Bilbao, Larraitz Idarreta, Karla Fernández de Ganboa, Xabier Etxaniz y Rubén Ruiz, ha decidido que el ganador sea Patxi Zubizarreta por su obra 'Zerria', que han calificado como "una obra literaria elaborada que se aleja de la simplicidad y de los tópicos típicos de la literatura juvenil". Según el jurado, "no es sólo una obra recomendable, sino un ejemplo muy adecuado para disfrutar de la literatura, ir creciendo como persona y saber qué es y cómo se hace la literatura".

El autor, que es la quinta vez que es reconocido con este galardón, ha opinado que esta obra cuenta una "historia complicada" sobre un glaciar de los Andes que se está derritiendo, lo contrario que, a su juicio, está ocurriendo con las personas, que parece "nos congelamos". "La literatura debe ser algo que nos conmueva y nos haga cambiar", ha señalado, para "rebelarse con la sociedad que estamos creando y generar otra". "La literatura reivindica el espíritu de diálogo y el interesarse por el otro", ha añadido. 'Zerria' se traducirá próximamente al castellano.

Finalmente, Zupiria ha indicado que el jurado, compuesto por Maite Mutuberria, María Carmen Fernández, José Carlos Torre, Miren Asiain y José Antonio Morlesin, ha considerado que 'Ni ez naiz Mikel Laboa' de Joseba Larratxe es merecedora del Premio Euskadi de Ilustración de Obra Literaria por ser "un trabajo muy bien resuelto" y una obra "compleja con una propuesta fresca y evocadora".

El ilustrador ha agradecido a la Cátedra Mikel Laboa haber podido realizar este trabajo, "lleno de ilusión", con unas condiciones y unos tiempos que "no suelen ser habituales" para la profesión. Además, ha señalado que ha sido "muy especial" para él dibujar la vida de un artista como Mikel Laboa que ha sido "muy importante" y al que ha agradecido haberle inspirado.

"PONER ATENCIÓN"

Zupiria ha añadido que el objetivo de estos premios es "poner la atención de las personas lectoras y de la sociedad en los trabajos de estos autores, sus obras y el proceso creativo" y ha realizado un llamamiento a "leer, recomendar, compartir e impulsar la lectura" de estos libros.

Finalmente, ha indicado que "la próxima semana" se darán a conocer los otros cuatro Premios Euskadi de Literatura 2023 (Literatura en Castellano, Traducción Literaria al Euskara, Ensayo en Euskara y Ensayo en Castellano). La gala de entrega tendrá lugar el 15 de noviembre en el centro Muxikebarri de Getxo. Cada una de las personas premiadas recibe 18.000 euros a los que se pueden sumar otros cuatro mil si su trabajo se traduce a otro idioma.