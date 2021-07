Aragonès viaja a Ginebra a reunirse con Rovira el día de la Conferencia de Presidentes

El presidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, se ha reunido este viernes con la secretaria general del partido, Marta Rovira, en Ginebra, donde reside desde 2018.

Lo ha anunciado ERC en un tuit en el que ha defendido que "la amnistía y la autodeterminación son el camino para hacer posible el retorno de las personas exiliadas".

