Antiviolencia propone una sanción de 60.000 euros al Club Atlético de Madrid por apoyar al Frente Atlético

La Comisión Antiviolencia ha acordado proponer dos sanciones graves de 20.000 euros cada una al Club Atlético Osasuna por permitir que numerosos aficionados invadieran las vías de evacuación del estadio, permaneciendo de pie durante la celebración de varios partidos sin poner medidas para evitarlo

Antiviolencia ha propuesto una sanción grave de 30.000 euros al Real Celta de Vigo "B" por permitir que aficionados locales invadiera el terreno de juego dirigiéndose a la zona en la que se encontraban los aficionados del equipo visitante para llevar a cabo todo tipo de gestos de provocación y proferir graves insultos contra ellos, lo que provocó el lanzamiento de objetos al campo por parte de la afición visitante

La Comisión Antiviolencia ha propuesta también una sanción de 6.000 euros al Burgos CF por permitir la exhibición en varios encuentros de pancartas de grandes dimensiones sin tener los correspondientes certificados ignífugos ni la autorización del coordinador de seguridad

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado proponer una sanción muy grave de 60.000 euros al Club Atlético de Madrid por dar promoción y/o apoyo al grupo denominado Frente Atlético, considerado por la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte como "grupo cuyos miembros han cometido acciones contrarias a la Ley 19/2007".

La Comisión Antiviolencia recuerda al Club Atlético de Madrid y a todos los clubes deportivos que la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte recoge, en su artículo 3.2.h, sobre medidas para evitar actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes, que los organizadores de competiciones y espectáculos deportivos están obligados a "no proporcionar ni facilitar a las personas o grupos de seguidores que hayan incurrido en las conductas definidas en los apartados primero y segundo del artículo 2 de la presente Ley, medios de transporte, locales, subvenciones, entradas gratuitas, descuentos, publicidad o difusión o cualquier otro tipo de promoción o apoyo de sus actividades".

Además, el artículo 9.4, sobre el Libro Registro de Actividades de Seguidores, indica que "queda prohibido cualquier tipo de apoyo, cobertura, dotación de infraestructura o de cualquier tipo de recursos a grupo o colectivo de seguidores de un club, con independencia de tener o no personalidad jurídica, de estar formalizado o no como peña o asociación, si no figura, el citado grupo, sus actividades y sus responsables en el Libro de Registro y si en alguna ocasión ha cometido infracciones tipificadas en esta Ley".

La Comisión Antiviolencia ha acordado también proponer dos sanciones graves de 20.000 euros cada una al Club Atlético Osasuna por permitir que numerosos aficionados invadieran las vías de evacuación del estadio permaneciendo de pie durante la celebración de varios partidos sin poner ningún tipo de medidas para evitarlo, provocando con ello aglomeraciones en determinadas zonas del interior del recinto deportivo.

Antiviolencia recuerda a todos los clubes de fútbol que estas actitudes o comportamientos conllevan un riesgo considerable en caso de que fuese necesaria una evacuación de la grada o tuviesen que acceder a la misma los servicios de emergencias, así como un serio riesgo para los espectadores que se sitúan en primera fila apoyados en el vallado frontal por el peligro de desprendimiento en caso de un desplazamiento brusco de aficionados en la grada, algo que ya se ha producido en algunos campos de fútbol en anteriores temporadas.

Por otra parte, la Comisión Antiviolencia ha propuesto para sanción de 30.000 euros al Real Club Celta de Vigo por permitir que un grupo numeroso de espectadores –aficionados del equipo local– invadiera el terreno de juego durante el partido Real Club Celta de Vigo "B" ? Real Club Deportivo de La Coruña SAD (declarado de alto riesgo), que se dirigieron a la zona en la que se encontraban los aficionados del equipo visitante, frente a los que profirieron todo tipo de gestos de provocación e graves insultos. Los seguidores del Deportivo de La Coruña respondieran con el lanzamiento de trozos de asiento de plástico procedentes de las butacas del estadio hacia el terreno de juego.

Finalmente, la Comisión ha propuesto para sanción de 6.000 euros al Burgos CF por permitir la exhibición de pancartas de grandes dimensiones en el interior del recinto deportivo durante varios partidos consecutivos sin tener los correspondientes certificados ignífugos ni comunicarlo previamente al coordinador de seguridad.

Asimismo, Antiviolencia ha declarado de alto riesgo los siguientes encuentros de fútbol:

Declaración de alto riesgo

Liga de Campeones

Villarreal CF ? Liverpool FC

Martes, 3 de mayo, en Villarreal (Castellón)

Real Madrid CF ? Manchester City FC

Miércoles, 4 de mayo, en Madrid

Primera División

Club Atlético de Madrid ? Real Madrid CF

Domingo, 8 de mayo, en Madrid

