Anabel Alonso se ríe de un acto religioso y Miguel Temprano le responde así: "Intolerante e irrespetuosa"

Este Domingo de Ramos comienza la Semana Santa, que es el centro de la vida cristiana, donde se culminan todas nuestras celebraciones, donde todo alcanza plenitud y donde todo coge sentido. La celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Una Semana Santa que los españoles viviremos de manera diferente, sin las hermandades haciendo estación de penitencia en las calles, debido al estado de confinamiento en el que nos encontramos tras la declaración el pasado 14 de marzo del Estado de Alarma para evitar la propagación del coronavirus. No obstante, la fe y la esperanza estará más presente que nunca para los creyentes en esta semana de pasión.

Intolerancia en las redes

No obstante, siempre hay un sector de la población que en pleno siglo XXI no respeta las creencias y las tradiciones que durante cientos de años nos han definido como pueblo. Y el canal que emplean para lanzar sus críticas son las redes sociales, como es el caso de Twitter. En este caso, el protagonista es un usuario que ha publicado un vídeo en el que se puede observar la celebración de un Via Crucis que tuvo lugar en la tarde del pasado Viernes de Dolores, día 3 de abril, durante la tarde.

Como se puede observar en la grabación de unos 45 segundos de duración, tanto los sacerdotes como las monjas caminan entre el vacío de las calles respetando siempre las medidas de seguridad y la distancia mínima impuesta por el Ministerio de Sanidad para evitar los contagios del COVID-19. Además, la mayoría de ellos se desplazan con sus mascarillas y guantes protectores.

Anabel Alonso, en el centro de la polémica

Pero como comentamos anteriormente, unos cuantos emplean sus perfiles en las redes para criticar los actos de fe que se suceden en estas semanas de Cuaresma e inicio de la Semana Santa. Uno de los personajes públicos que han secundado estos actos de intolerancia ha sido la actriz Anabel Alonso, que se mofaba en su cuenta oficial de Twitter del vídeo publicado por un seguidor de la vasca.

"Define con dos palabras esto", escribía en un tuit el usuario que adjuntaba el vídeo. La respuesta de Anabel Alonso fue de mofa total: "JA JA".

JA JA https://t.co/EBanh5mUF3 — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) April 4, 2020

La respuesta de la actriz no ha sentado a un gran número de usuarios en la red social del pájaro azul, que no han dudado en contestar con dureza el comentario despectivo de Alonso.

Entre ellos se encontraba el periodista y reportero gráfico Miguel Temprano: "Me podría reír de ti, de tu persona, de tu forma de pensar, pero solo me río de tu estupidez, que es lo que te convierte en un ser intolerante e irrespetuoso Otro gallo cantaría si vivieras en una república islámica. La ignorancia te hace intolerante. Respeta y te respetarán", escribía el reconocido periodista.

Me podría reír de ti, de tu persona, de tu forma de pensar, pero solo me rio de tu estupidez, que es lo que te convierte en un ser #intolerante e #irrespetuoso Otro gallo cantaría si vivieras en una república islámica. La ignorancia te hace intolerante. Respeta y te respetarán!!! — Miguel Temprano (@mtemprano) April 5, 2020

Otros usuarios por su parte han reivindicado la fe y la esperanza que representa para ellos la Religión, máxime en estos tiempos de dificultades por las que atraviesa España y buena parte del planeta como consecuencia de la pandemia.

Las personas q no tienen corazón no lo entenderán jamás. Mi tia anciana y en situación de riesgo solo con ese gesto en su interior le da mucha fuerza para llevar esta situación. Es una mujer creyente desde niña. Es mas malo las personas que se ríen de esto. Inhumanas sin empatía — Tom������ (@piorio266666) April 4, 2020