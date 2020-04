España supera ya a Italia en número de contagios por coronavirus

El coronavirus es un patógeno nuevo, para el que no hay cura, y, por tanto, ha golpeado con dureza al planeta. Ni siquiera un país que desde los primeros momentos hubiese previsto el potencial daño del COVID-19 habría podido escapar al zarpazo del virus, aunque tal vez sí haber mitigado su impacto. Como decía el personaje de Kevin Bacon en la película ‘Algunos hombres buenos', “estos son los hechos del caso y son irrefutables”.

No obstante, la respuesta de los distintos países a la amenaza ha sido desigual y, con ella, su capacidad de recuperación. El paradigma de ello es China, epicentro mundial de la pandemia, que en algo más de un mes vio cómo su curva de contagios comenzaba a estabilizarse y que desde hace dos semanas apenas presenta nuevos casos de infección.

Hay quienes podrían objetar, y probablemente no sin razón, que el gigante asiático dispuso de su enorme fuerza económica y humana para hacer frente al virus. Sin embargo, tuvo en su contra ser el primer lugar donde se declaró el brote de la enfermedad, por lo que también tuvo menos tiempo de reacción.

Las distintas respuestas de Italia y España

Mientras, el resto del mundo contemplaba en general con relativa indiferencia la situación en China, con la esperanza de que los miles de kilómetros de distancia fuesen una barrera suficiente para prevenir el contagio.

Pero, así como la peste negra viajó por el Mediterráneo y después por toda Europa en el siglo XIV, el coronavirus acabó llegando al Viejo Continente. Y, también como hace setecientos años, Italia fue el lugar más castigado. Más de quince mil fallecidos. Esa es la cifra de muertos hasta ahora en el país transalpino.

El Gobierno de Giuseppe Conte tomó desde un principio restrictivas medidas, pioneras en Europa, para hacer frente al avance de la enfermedad. El confinamiento, declarado el 10 de marzo, les ha llevado al pico de la curva. Este sábado, las muertes diarias en Italia bajaron de 700 por primera vez en toda la semana. Victoria pírrica, pero victoria.

España, en cambio, no vio o no quiso ver cómo el silencioso enemigo entraba en la muralla. A pesar de que los datos activaron la alarma como mínimo en el mediodía del domingo 8 de marzo (y esto siguiendo la versión del Gobierno), el Ejecutivo de Pedro Sánchez no paró las multitudinarias marchas convocadas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Sólo entre Madrid y Barcelona, según cifras de las Delegaciones del Gobierno, se concentraron 170.000 personas. Para más inri, tres miembros del Gobierno que asistieron a la manifestación, Carmen Calvo, Irene Montero y Carolina Darias, dieron positivo por coronavirus en los días siguientes.

La ministra de Igualdad, Irene Montero y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en la manifestación por el Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo. EFE/ Ballesteros

El Gobierno se resistió a declarar el confinamiento hasta el día 14 de marzo, es decir, casi una semana después de que, según sus propias declaraciones, se observase un cambio alarmante en la curva. Esto ha llevado a España a acusar un golpe de proporciones muy similares al de Italia a pesar de los días de “ventaja” con los que contó nuestro país.

España supera a Italia en contagios

De hecho, según los datos arrojados este sábado por ambos gobiernos, España ya ha superado al país transalpino en número de contagiados. En concreto, 124.736 personas han contraído ya la enfermedad en nuestro país, por las 124.632 de Italia. De esta forma, España ya es la nación del mundo con más infectados solo por detrás de Estados Unidos y que tiene siete veces más población.

Afortunadamente, este equiparamiento no se traduce aún en el número de muertos (11.744 contra 15.362). Además, España supera a Italia en altas hospitalarias (34.219 frente a 20.996).