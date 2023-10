AMP.- Eslovaquia.- Los líderes de Eslovaquia votan en las parlamentarias entre llamamientos a la participación

Los líderes políticos de Eslovaquia, con la presidenta Zuzana Caputova a la cabeza, han comenzado a votar en unas elecciones parlamentarias de este sábado en las que el populista Robert Fico, ex primer ministro del país y acérrimo crítico de la asistencia bélica a Ucrania, parte como favorito en medio de la incertidumbre sobre unas obligatorias negociaciones de coalición.

"Quiero pedir a todos los dudosos que acudan a votar", ha hecho saber la presidenta a la salida de su colegio electoral en Bratislava. "La cohesión y la reconciliación en este país deben ir mucho más lejos de un horizonte electoral", ha añadido.

"Las elecciones parlamentarias son un derecho y una oportunidad, pero también una responsabilidad para influir en el futuro de este país", ha añadido en comentarios recogidos por el diario eslovaco 'Pravda'.

La campaña electoral ha transcurrido en un ambiente extremadamente tóxico en parte por las duras críticas de Fico a la presidenta, a quien ha acusado de ser un "títere" de Estados Unidos; declaraciones que llevaron a Caputova a iniciar los trámites de una demanda por difamación.

El último ejemplo de esta tensión ha tenido lugar justamente en el colegio electoral donde Caputova ha acabado votando con una hora de retraso ante el hallazgo de una mochila sospechosa que estaba abandonada a las puertas del centro, finalmente descartada como una amenaza.

El primer ministro del país, Ludovit Odor, también ha depositado su voto con retraso después de dejarse la tarjeta de identificación electoral de camino al centro de votación. "Como la presentación de la tarjeta es obligatorio, decidí dejármela en mi casa. Como si no tuvieran hoy cosas que escribir", bromeó Odor ante los medios.

Fico ha depositado su voto en un colegio electoral antes de irse a comer a casa de su madre. "En las conversaciones con mi madre encuentro mucha experiencia, sentido común y, por supuesto, el escalope de aquí es el mejor", ha hecho saber Fico en las redes sociales, donde ha defendido una vuelta al costumbrismo.

"Me gustaría tener una Eslovaquia así aquí. Para que no nos gestionen aficionados e idiotas sin experiencia. También me gustaría que el filete en Eslovaquia fuera cada vez más grande y no cada vez más pequeño", ha añadido Fico.

También ha acudido al colegio electoral ha sido su gran rival en estos comicios, el progresista Michal Simecka. "Crucemos los dedos", ha pedido en su cuenta oficial de Facebook el experiodista, representante de Eslovaquia Progresista y segundo en intención de voto a unos dos puntos de la formación Smer (Dirección) del ex primer ministro.