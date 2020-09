Amaia Montero habla alto y claro sobre Díaz Ayuso la gestión de los colegios de Madrid

El inicio de curso escolar trae de cabeza a padres, alumnos, profesores... y a la clase política. Sin duda, nos encontramos ante el comienzo del año académico más incierto de las últimas décadas, ya que el comportamiento que pueda tener el coronavirus en las aulas se desconoce a día de hoy. Incluso un centro de la localidad sevillana de Benacazón ha cerrado sus puertas antes de comenzar.

El Gobierno de España ha instado a las comunidades autónomas que eviten el cierre de los colegios en casos de rebrotes, al menos no sin antes consultarlo con el Ministerio de Sanidad. Uno de los puntos calientes se encuentra sin duda en laComunidad de Madrid, que ha vuelto a ser el territorio que registra un mayor número de contagios. El Gobierno de Díaz Ayuso ya ha tomado nuevas medidas restrictivas que entrarán a vigor este lunes, 7 de septiembre.

La tensión que se vive nuevamente en Madrid como consecuencia de los efectos de la pandemia, ha hecho que incluso la presidenta de la Comunidad realizara unas declaraciones que han generado gran controversia entre sus rivales políticos y buena parte de la ciudadanía: “A lo largo del curso es probable que prácticamente todos los niños, de una manera u otra, se contagien del coronavirus”.

Pero de quien seguro que Díaz Ayuso no esperaba la crítica era de la artista vasca Amaia Montero, quien ha arremetido a través de su cuenta oficial de Twitter contra la jefa del Ejecutivo madrileño por estas declaraciones: “Prácticamente todos los niños se contagiarán del coronavirus . Díaz Ayuso, solo una pregunta... ¿se puede tener el alma más negra que la suya?, comentaba la exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh'.

Un comentario que no ha dejado indiferente a los seguidores de la cantante, quienes se han posicionado a favor y en contra de sus críticas a Díaz Ayuso. Una de las usuarias acusaba a Montero de ser una "artista subvencionada" que interpreta las afirmaciones de la política a su manera.

Como buen/a “artista” subencionad@ o que quisiera estarlo (normal entre votantes de izquierdas) solo leéis las noticias a vuestro modo. Sabes que no es así lo que dice. Y aun siendo así, la realidad es que, desgraciadamente, hay muchas posibilidades de que eso ocurra.

Conoces a @IdiazAyuso ? Yo no, por eso jamás me atrevería a realizar esa pregunta-afirmación. Y menos de ti, que sabes lo que se siente cuando te atacan sin conocerte... "Nadie conoce a nadie, muchos no entienden de lo que saben

O afilan un puñal en cada pedestal... "Decepción..