Alfonso Reyes, sin piedad, "desvela" la lista de expertos de Simón: "No era tan larga"

El exjugador de baloncesto, Alfonso Reyes, ha "desvelado" la tan esperada lista de expertos de Simón. Un secreto muy bien guardado por parte del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Reyes ha querido tomarse la polémica con humor y así se expresaba al respecto en su cuenta oficial de Twitter: "Al fin se desvela la lista. No era tan larga". Junto a estas palabras, una fotografía con la cronología de los Reyes visigodos.

Al fin se desvela la lista. No era tan larga. pic.twitter.com/5XkRDG5AQ4 — Alfonso Reyes (@alfreyes14) October 26, 2020

Un jocoso comentario que suma 245 retweets y 1.200 'likes'. Los usuarios le seguían la broma y le decían comentarios del tipo: "Mañana te llamo y me la recitas, con años incluidos. Y sin trampas, no me seas un Simoncillo cualquiera" o "La lista la va a imprimir D. Fernando con su impresora de confianza".

Pese a las delicadas circunstancias, muchos usuarios han querido sonreír por un momento viendo esa peculiar 'exclusiva' de Alfonso Reyes. Una polémica a la que las redes sociales ha querido darle un giro aprovechando el mensaje del exjugador.

La 'excusa' de Simón para no desvelar a los expertos

Como sucede en cada comparecencia del epidemiólogo, se da paso a las preguntas de los periodistas. Sobre el grupo de expertos que aconsejaron a Sánchez imponer el estado de alarma, Simón era muy contundente (y escueto): "Hay una larga lista de expertos, donde están los de nuestro comité o los de la Unión Europea", para a continuación añadir que "no merece la pena que me ponga a dar una larga lista de ellos".

El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 18.418 nuevos casos de la covid-19, que elevan la cifra total de contagiados a 1.116.738, con una incidencia acumulada de 436,47 casos por cada cien mil habitantes, mientras que el número de fallecidos llega a 35.298, de los que 267 se han notificado en las últimas 24 horas. A pesar del elevado número de contagios diarios, con comunidades seriamente afectadas como Madrid, Cataluña o Aragón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias no revela cuáles son las personas que le aconsejan en la toma de decisiones. Veremos si con el paso del tiempo, finalmente descubrimos esos nombres.