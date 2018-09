Alerta de la Guardia Civil ante estas irregularidades en los cajeros automáticos

La Guardia Civil ha publicado un tuit en el que se pide precaución a la hora de sacar dinero de un cajero automático. Desde su cuenta de Twitter recomiendan que, si observan alguna anomalía, no dejar el cajero solo y tampoco distraernos.

“Si has hecho tu operación correctamente pero el cajero no te da tu dinero, no te vayas. Comprueba la ranura, y llama a tu banco desde ese mismo lugar. Si tienes dudas llama al 062 o el 112”.

Junto al tuit se publica una imagen con cinco consejos para darnos cuenta si existe algún problema en nuestro cajero.