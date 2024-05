Alegría dice al PP que la "ira contenida" les lleva a una oposición de bulos y destrucción

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha acusado hoy al PP de tener una "ira contenida" desde los comicios del 23J al no aceptar que los ciudadanos "les mandaron a la oposición" y le ha reclamado que abandone la "política de la destrucción, de la confrontación y del bulo" para comenzar a ser una oposición "constructiva".

En el pleno del Senado ha respondido así a una pregunta del PP sobre "la reacción de la prensa internacional ante el anuncio de suspensión de funciones públicas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de "las consecuencias para la credibilidad de España".

Según el senador del PP Miguel Ángel de la Rosa, reputados medios internacionales criticaron el tiempo de reflexión de Sánchez tachándolo de "impropio" de un presidente de Gobierno que "ha convertido la política española" en una "telenovela" o "teatrillo esperpéntico".

Alegría ha defendido que las informaciones de la prensa internacional fueron "en general" de respeto y ha lamentado: un respeto del que "adolece" el PP y cualquiera de sus dirigentes.

Ha dicho a los populares que "es importante decir y explicar las cosas con veracidad para que la gente las pueda contrastar" y ha contraatacado leyendo titulares de prensa de medios como 'The New York Times', 'The Guardian' o 'The Washington Post' que, en palabras de Alegría, ensalzaban los mandatos y liderazgo de Sánchez y criticaban la denuncia fundamentada en noticias de prensa impulsada por Manos Limpias contra Begoña Gómez.

"Ustedes no vienen aquí a hablar ni de las reacciones de la prensa internacional y de la prensa nacional, ni nada parecido. Ustedes vienen con la misma matraca a la que llevan sumidos desde las pasadas elecciones del 23 de julio", ha considerado Alegría.

Por ello, ha insistido al PP en que debe salir de la "ira contenida" que padece desde el 23 de julio por no aceptar que los ciudadanos "les mandaron" a la oposición.

En otra pregunta del PP en la sesión control, la ministra ha encarado críticas del senador José Antonio Monago que ha acusado al Ejecutivo de pretender censurar, manipular, dominar e instrumentalizar la prensa libre, regulando medios o querellándose contra periodistas en una "limpieza programada".

En respuesta, Alegría ha recordado al PP las críticas a RTVE de dirigentes del PP, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestione a informadores por sus preguntas o las "lindezas" que el jefe de gabinete de Ayuso (Miguel Ángel Rodríguez) envió en mensajes a una periodista, así como las llamadas de José María Aznar a los medios tras los atentados del 11M.

"Escuchar hablar al PP de la libertad de prensa y del respeto a los medios de comunicación es como estar escuchando y viendo un episodio de 'La hora Chanante': chiste tras chiste. Lo único que estos no tienen ninguna gracia", ha opinado Alegría.EFE

cjr-ml/jdm