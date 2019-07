El alcalde de Pamplona decide no usar lenguaje inclusivo en San Fermín y le llueven las críticas nacionalistas

Apenas faltan 3 días para que el cohete salga disparado desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona para dar comienzo a las fiestas de San Fermín. Pero el verdadero 'chupinazo' se ha desatado este miércoles con la decisión del alcalde de Pamplona, Enrique Maya (UPN), de no utilizar el lenguaje inclusivo en el tradicional 'Saludo del alcalde' del programa de fiestas.

Geroa Bai ha sido la formación nacionalista (y que previsiblemente acabe gobernando la comunidad con el apoyo de los socialistas) que ha denunciado que Maya, no cita en ningún momento del texto a las mujeres.

�� Enrique Maya invisibiliza a las mujeres en el ‘Saludo del Alcalde’ del programa de fiestas de #SanFermin2019, lo que supone una actitud de desprecio absoluto. @GeroaBaiIrunea exige su rectificación https://t.co/dwPM9vs7ys — Geroa Bai (@geroabai) 3 de julio de 2019

La concejala y portavoz en el consistorio de la formación nacionalista, Itziar Gómez, ha calificado el hecho como “un desprecio a las mujeres, además de un incumplimiento de la Ordenanza de Igualdad aprobada recientemente por el Ayuntamiento de Iruñea, y también del incumplimiento de la Ley de Igualdad”. Además exige que el actual alcalde de Pamplona rectifique de forma inmediata.

Gómez también ha criticado que “entre las primeras decisiones de Maya como primer edil están la eliminación del área específica de Igualdad” y “la eliminación del nombre de una mujer de una avenida”. Acciones que no han gustado nada a la concejala de Geroa Bai y que ha calificado como “vergonzoso”.

Enrique Maya en el saludo del programa de ⁦@SFerminOficial⁩ no menciona ni una sola vez a las mujeres de #Pamplona Una actitud de desprecio, falta de respeto, caduca...y que además incumple totalmente la ordenanza de igualdad. Exigimos su rectificación pic.twitter.com/lkBzy5IfPa — Itziar gómez (@itziargomez) 3 de julio de 2019

Para la portavoz del grupo municipal, el lenguaje inclusivo, al que denominan 'no-sexista', que consiste en desdoblar las palabras de forma que se incluya tanto a hombres como mujeres, es “imprescindible para la visibilización de las mujeres en la vida de la ciudad”.

En la Ordenanza de Igualdad aprobada por el anterior equipo de gobierno, liderado por Bildu, en la sección 7, referida a política de comunicación, “queda recogido que el Ayuntamiento debe promover un lenguaje no sexista e inclusivo”, afirma Gómez.

“Es muy triste que el compromiso de no discriminación entre hombres y mujeres, que el compromiso de dar visibilidad a las mujeres, cómo no de manera especial en las fiestas de San Fermín, no signifiquen nada para Maya y para su grupo, demostrando que su apuesta es por la Pamplona del pasado, gris, sectaria y con menos derechos para la ciudadanía de Iruñea”, ha sentenciado la portavoz de Geroa Bai.

Ni Enrique Maya ni el equipo de gobierno de UPN se han pronunciado al respecto.