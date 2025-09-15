Alberto Nuñez Feijóo ha denunciado las condiciones en las que trabajaron los 1.100 agentes de la Policía Nacional ante los manifestantes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Partido Popular mantener la "guardia alta" para no caer en las "trampas" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez ni "conceder un milímetro de terreno a nadie que no crea en ese cambio", en alusión a Vox. Tras asegurar que España "no quiere más circo" sino que quiere "más pan", ha prometido una "limpieza total" si llega a Moncloa para salir del "triángulo tóxico de corrupción, mentira e incompetencia".

"España necesita un cambio y ese cambio lo necesita porque vive atrapada en un triángulo tóxico de corrupción, de mentira y de incompetencia. Tres heridas abiertas que afectan cada día a la vida de todos los españoles y que tenemos que desinfectar y curar en cuanto podamos", ha proclamado.

Así lo ha asegurado ante la Junta Directiva del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- que, a diferencia de otras ocasiones, se ha celebrado con más rapidez de lo habitual dado que el presidente de los 'populares' ponía rumbo a la Feria de Albacete. Aunque ha contado con ausencia de varios 'barones', sí que le han escuchado la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el andaluz Juanma Moreno, el aragonés Jorge Azcón o la balear Marga Prohens.