Aguado: Da igual el perfil de los ministros en un gobierno prisionero de ERC

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), se ha mostrado convencido de que los perfiles que el presidente Pedro Sánchez está eligiendo para nombrar a sus ministros no importan en un gobierno "prisionero" de ERC.

"Por mucho que apuestes por distintos perfiles e intentes hacer cosas es un gobierno atado de pies y manos, porque es ERC la que está poniendo las condiciones", ha argumentado en una visita al recinto multiusos WiZink Center.

Poco después de que Moncloa diera a conocer el nombre de la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, la socialista canaria Carolina Darias, Aguado ha señalado que lo primero que debería de hacer ésta es "decir que no se va a negociar la amnistía ni la autodeterminación y que no se va a convocar un referéndum pactado, pero no lo va a hacer porque son prisioneros de ERC".

El vicepresidente madrileño ha lamentado también que en el Gobierno de España se haya instalado el "modelo Colau, que busca romper puentes" y que tiene una "visión aldeana en un mundo globalizado".

Tras referirse al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como el "gobierno del insomnio, que le quita el sueño al 95 por ciento de los españoles", ha sostenido que va a ser "uno de los más caros de la historia de nuestros país, con veinte carteras".

Frente al "modelo Colau" y los "gobiernos intervencionistas", el representante de Cs ha defendido el "modelo liberal" y de "tender puentes" del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, desde el cual ha asegurado que van a intentar "entenderse" con todos.

No obstante, se ha mostrado convencido de que esta será una legislatura "estéril" en la que el Gobierno de coalición de izquierdas seguirá "ahondando en las diferencias entre españoles" y en el que se producirá una "lucha de egos".

Un gobierno -ha dicho- en el que la parte económica está en manos de Unidas Podemos y la cuestión territorial en las de ERC, cuando en su opinión "si te consideras un gobierno progresista deberías poner más el foco en los ciudadanos y menos en los territorios".