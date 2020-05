La sorprendente afición a la que Fernando Simón dedica el tiempo libre: "Es como una liberación"

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, se ha convertido desde hace varios meses en uno de los rostros más conocidos en los medios de comunicación de nuestro país y también en las redes sociales. El doctor comparece a diario para analizar la evolución de la pandemia , provocada por el impacto del coronavirus en nuestro país. Unas comparecencias que no nos gustarían ver a diario pero que han hecho de Fernando Simón una de las personas que más se recordará en nuestro país de estos trágicos días.

La afición secreta de Fernando Simón

Pero el doctor Simón también ha dejado momentos para el recuerdo por su forma de explicar las cosas y por alguna que otra anécdota en el atril del Palacio de la Moncloa que ha provocado que se hiciese viral de forma muy rápida: como aquella en la que se atragantó con una almendra y tosió en varias ocasiones provocando cierta preocupación por su estado de salud en las redes sociales. En este sentido, en Internet hemos podido vídeos, montajes e incluso memes en las que se muestra el lado más anecdótico de Fernando Simón, una persona querida por algunos y también criticada por otros.

Fernando Simón explica que la epidemia de #COVID19 sigue la misma buena evolución de semanas previas.



Si se mantienen las medidas de control de la transmisión y se actúa con prudencia ante la flexibilización de las restricciones estaremos cerca de alcanzar la #NuevaNormalidad.⤵️ pic.twitter.com/1UFJcEFH7g — Salud Pública (@SaludPublicaEs) May 22, 2020

Sobre el doctor encargado de coordinar la respuesta sanitaria a la crisis sanitaria se conoce poco, pero en los últimos hemos conocida una de sus aficiones y que más le gusta practicar cuando sale de su trabajo. A Simón le encanta practicar desescalada , especialidad a la que dedica mucho tiempo libre, cuando lo tenía antes del estado de alarma. Así lo explicaba el propio doctor en la revista Desnivel:

"Mi trabajo es muy intenso, son muchas horas que exigen muchísima concentración en muchos temas. El rato que estoy escalando me olvido de absolutamente todo, desaparece el mundo. Me preocupo sólo de mi rato de escalar y eso me hace llegar a la oficina como nuevo. Y los fines de semana que puedo salir, tengo hijos que les gusta el baloncesto y el fútbol, y me gusta ir a verlos. Tengo pocos días para ir a la roca de verdad. Pero los pocos ratos que voy es una liberación, buah, me quito de encima toda la ciudad, todos los problemas, me concentro en lo mío. Adrenalina. No lo sé, es como desaparecer del mundo habitual y entrar en otro que me satisface, me llena, me gusta, me hace olvidarme de todas las presiones que habitualmente tengo. Me emociona".

Fernando Simón, amante del deporte extremo

En dicha entrevista ha explicado que se aficionó a esta práctica durante el año 2003. Simón también desveló que cuando era joven le gustaba hacer windsurf, piragüismo y vela en los pantanos de Zaragoza , pero cuando llegó a Madrid no podía practicar sus "deportes habituales".

Cuando comenzó su carrera en la capital de España, se aficionó a la escalada en la sierra de Madrid : "Iba a La Pedriza, veía a la gente escalar y pensaba, por qué no me meto yo en esto. Y me encantó", ha señalado.

-

Para ello se inscribió en un grupo de entrenamiento de escalada en el que hizo amigos que le fueron picando el gusanillo mucho más, afirmó el doctor que esto le permitió "seguir enganchado" junto a sus hijos, que también son aficionados "a que salieran al campo". Una bonita afición que nos muestra el lado más personal de una de las personas más importantes en nuestro país durante la gestión de la crisis.

También te interesa

El revelador 'hit' musical que interpreta 'Fernando Simón' de la mano de Grupo Risa