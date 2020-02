Sánchez señala a la prensa: Estas son las mentiras que le delatan

Pedro Sánchez atacaba este jueves al diario ABC por desvelar que habría hablado con la número dos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Frente a su desmentido rotundo, ABC defendía este viernes su información recordando que ha sido el diario de referencia en las informaciones sobre Venezuela y planteándole una pregunta; ¿hablamos de mentir, señor Sánchez? . Este medio hace un recuento del copioso curriculum de mentiras a la cara de los españoles de Pedro Sánchez. Entre otras cosas recuerda que mintió tres veces sobre su tesis doctoral plagiada, que prometió una querella inmediata contra este medio, querella que año y medio después aún no habría presentado. También, llegó a anunciar que comparecería en el Senado para dar explicaciones, algo que de momento no ha tenido lugar.

Un Sánchez que también a principios de 2019 reconocía a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, al igual que una cincuentena de países, pero que en la reciente visita a España del venezolano no se reunía con él y delegaba en su titular de Exteriores.

Si retrocemos un par de años, cuando Sánchez presentaba la m oción de censura en 2018 contra Mariano Rajoy , llegaba a comprometerse a que su Gobierno convocaría elecciones "cuanto antes" . Un promesa tenía los pies de barro. En su primera entrevista como presidente dejaba ver su intención de "agotar la legislatura y convocar las elecciones en 2020".

En muchas ocaciones Sánchez negaba que pactaría con el populismo. Es más en 2019, pese a considerar ya a la formación del círculo como “socio preferente” les echaba un jarro de agua fría confesando que " no dormiría por la noche" con miembros de Podemos en el Gobierno. Un año después sienta en su consejo de ministros a un vicepresidente, Pablo Iglesias y cuatro ministros dela formación de los círculos.

Hubo un día en el que Pedro Sánchez afirmó que sí había delito de rebelión y sedición en Cataluña. En apenas un mes de gobierno, Sánchez quiere modificar el Código Penal con el fin de rebajar el delito de sedición, lo que podría beneficiar a los presos del 1-O.

Daba un paso más allá y este jueves se reunía con un inhabilitado Quim Torra al que entregaba una "agenda para el reencuentro" mientras su número dos saludaba al president con reverencia incluida.

Sin salir de Cataluña, cuando aún no había llegado al poder, el líder socialista dejaba claro que no "permitiría" que la "gobernabilidad de España" descansara en partidos independentistas. Pues bien, su investidura fue posible gracias a la abstención decisiva no solo de Esquerra Republicana, también de EH Bildu.

A punto de dar carpetazo a este año, el mismo autor de estas palabras, rompía con la tradición de hacer balance político del año de los jefes del Ejecutivo, seguramente para no dar a traste pecisamente con sus negociaciones de entonces con Esquerra.