Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias de un viernes 20 de septiembre del 2019 que va a ser algo inestable, que está a un paso de abrir la puerta del otoño en toda España, de este otoño que será algo más cálido, dice la gente de la AEMT, y poco más. Es un viernes, cuidado, 20 de septiembre del 2019. Usted sea consciente del mundo en el que vive, del país en el que vive, de cómo es la sociedad ahora mismo, de cuántas cosas ha accionado usted, ha puesto en marcha desde que se ha levantado hasta ahora, que está haciendo lo que sea o está yendo a trabajar o está en su trabajo o está en el hospital, yo qué sé, y piense lo que era su país de usted hace 500 años. 500 años.

Pues un día como hoy hace 500 años, un día como hoy hace 500 años, el país que, oiga, había sido una de las provincias más importantes del imperio romano, había sido Al Andalus, había puesto en marcha la reconquista, que era una auténtica epopeya, después de haber descubierto y empezado a conquistar América, ese país, que es el suyo, un día como hoy hace cinco siglos puso en marcha una aventura, una expedición, que es como si ahora quisiéramos irnos a Marte.

¿Podría España ahora mismo poner en marcha una investigación, un dispositivo para llevar al ser humano a Marte? Seguramente no, pero en aquel entonces una aventura parecida fue que una serie de chalaos, bueno, tan chalados, desde luego corajudos, salieron de Sanlúcar de Barrameda dispuestos a dar la vuelta al mundo, dispuestos a ir a buscar clavo y otras especias a las islas adecuadas dando la vuelta por territorio realmente peligrosos.

Partieron 247 hombres, pasaron tres años, cuando esos tres años acabaron, un buen día parecía una nave en el horizonte, remontó la desembocadura del Guadalquivir y atracó en Sanlúcar en septiembre de 1522. Era la Nao Victoria y la comandaba un tipo de Guetaria llamado Juan Sebastián Elcano y quedaban 34 hombres. Por el camino habían muerto 142, 58 habían desertado, otra docena que no se sabe por dónde.

¿Qué había pasado con Fernando de Magallanes, que era el capitán portugués al que Carlos I le pidió buscar una manera de llegar a Asia por occidente? Pues que había muerto en Filipinas y había pasado mil penalidades.

Cargaron el barco de clavo, salieron al Índico, del Indico dieron la vuelta por el sur de África y subieron toda el África atlántica, pararon en Cabo Verde, hicieron lo que pudieron para quitarse de encima a los portugueses y llegaron aquí.

Aquello no eran hombres, aquello eran auténticos desechos. Esa fue una proeza, una auténtica proeza de las que sentirse orgulloso hace 500 años en nuestro país. Hace poco la serie 'Conquistadores: Adventum' de Movistar retrató aquella escena. La serie es magnífica, la gesta fue extraordinaria. Hoy 500 años. Razones para estar orgullosos seguramente hay más.

Podemos estar orgullosos de que nuestra democracia, oiga, cuando la gente no se entiende vuelve otra vez a poner en marcha las elecciones como ha pasado aquí en España. Ayer Pedro Sánchez, que se siente usurpado de su poder, fíjense ustedes, lo dijo José Luis Ábalos, dice: “Es que siente que le han robado el voto”.

Vamos a ver, unos tipos que organizaron acuerdos con lo peor que había en el Parlamento para echar a Mariano Rajoy, ahora resulta que son incapaces de llegar a un acuerdo con nadie y eso quiere decir que le han usurpado el poder. Creo, sinceramente, le vengo diciendo esta mañana, creo sinceramente que Pedro Sánchez cree que somos idiotas. Y es que, a lo mejor, incluso lo somos porque ayer, oiga, en una entrevista en 'La Sexta' dijo con el desahogo que caracteriza a este personaje que él no dormiría tranquilo con Podemos en un gobierno. No podría dormir como el 95% de los españoles.

Si yo fuera de Podemos, en fin, estaría particularmente molesto. Pero vamos a ver, que hace cuatro días le ofreció tres Ministerios, y ahora le viene diciendo que no podría dormir si no... Bueno, yo no sé entonces exactamente qué es la caradura.

Fíjense ustedes, Sánchez ha confirmado que va a tratar de maniobrar para subir las pensiones antes del 10 de noviembre. Cuenta hoy el diario 'El Mundo' que ha pedido el aval de la Abogacía del Estado para revalorizarlas con el IPC con un decreto, pero si no hay presupuestos, y el aumento del sueldo de los funcionarios también estaría pendiente de otro decreto.

Ojo con esto porque están trabajando para retorcer la ley hasta un nivel obsceno. Cuando Sánchez tiró de los viernes sociales lo hizo porque como presidente todavía ejecutivo, pues encontró un resquicio, ya era de tarjeta amarilla, pero bueno, para maniobrar en la Diputación Permanente. Pero ahora como presidente en funciones tendría muy difícil tirar de decretos para aumentar el gasto.

Es otro caso de hipocresía y tiene las de ganar. ¿Por qué? Porque soy tan bueno que usted, oposición, ¿se está oponiendo a que yo le suba la pensión a los pobres pensionistas y a los pobres funcionarios? Oiga, que es que usted no puede hacerlo, que tiene a las comunidades autónomas sin financiación, sin darles un dinero que necesitan y que tienen previsto en sus presupuestos porque dice que es que está usted en funciones. Por cierto, las comunidades que no son socialistas. Pero luego te buscas las vueltas, y buscas la vuelta a las leyes, para intentar ganarte a los funcionarios y a los pensionistas y actuar bajo decreto.

Cuando Sánchez cree que somos tontos es que a lo mejor lo somos. No puede dormir por la noche, no podría dormir por la noche si tuviera a Podemos en el gobierno. ¿Y entonces qué tienen que hacer en Navarra, por ejemplo? ¿Puede dormir en Navarra? Porque Navarra tiene a Podemos, pero también tiene a Bildu y tiene a Geroa Bai y tiene a todas estas excrecencias. ¿En Extremadura Fernández Vara puede dormir por la noche porque también tiene a Podemos en Castilla-La Mancha. ¿Page en Aragon? ¿Lambán puede dormir por la noche?

Es decir, en unos lugares sí se puede dormir, pero él no podría dormir. A unos, a los que les ofreció tres Ministerios hace cuatro días. Es el discurso... La verdad que estas cosas las hacen bien. Nos toman por idiotas, pero, la verdad es que lo bordan. Es una forma de tomarnos por idiotas de una manera magnífica. Muy, muy efectiva, sí.