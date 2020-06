La última recomendación del 'seriéfilo' Iglesias: "No me ha entusiasmado pero se deja ver..."

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias es un aficionado a ver series de diversa índole. Tanto es así que a finales de 2019, el líder de Unidas Podemos revelaba que durante el encuentro que mantuvo con Felipe VI habló sobre política nacional e internacional. Pero es más, hablaron también sobre series. En concreto, sobre “The Loudest Voice” protagonizada por Russell Crowe. Iglesias indicaba que había sido un encuentro “muy cordial” con una persona que “tiene una gran inteligencia política”.

Esta es la serie que ambos comentaron y que Iglesias llegó a citar en su cuenta de Twitter: “No solo explica cómo funcionan los medios de comunicación reaccionarios. También explica sus apoyos, el fin del periodismo y señala lo que tendrá enfrente cualquier Gobierno que quiera ser simplemente democrática”.

Me recomendó @jesusmarana ver “The loudest voice”. No sólo explica cómo funcionan los medios de comunicación reaccionarios. También explica sus apoyos, el fin del periodismo y señala lo que tendrá enfrente cualquier gobierno que quiera ser simplemente democrático pic.twitter.com/NDmiOemRfC — Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) November 30, 2019

A mediados de mayo, en plena pandemia, Iglesias informaba de que acaba terminar una serie que Sánchez le recomendó: “Acabada Baron Noir. No son tiempos quizá para hablar de series, pero esta es una obra maestra que me encantaría trabajar con estudiantes de políticas. Gracias por la recomendación, Pedro Sánchez”, escribía el líder de Unidas Podemos con una “carita” que da cuenta del buen ambiente que había con el presidente del Gobierno. Luego vendrían las discrepancias internas. Por ejemplo, con el acuerdo 'in extremis' con EH Bildu para lograr una de las prórrogas del Estado de Alarma.

Acabada Baron Noir. No son tiempos quizá para hablar de series, pero esta es una obra maestra que me encantaría trabajar con estudiantes de políticas. Gracias por la recomendación @sanchezcastejon ? pic.twitter.com/FqKMRIWeA1 — Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) May 26, 2020

Según la sinopsis, la serie consiste en una epoyeya política y judicial de Philippe Rickwaert, teniente de alcalde de Nord, impulsado por una sed incontenible de revancha social. Durante el período comprendido entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales, Rickwaert ve su futuro político en peligro cuando su mentor, el candidato de la izquierda, lo sacrifica para salvar su elección.

Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', analizaba la buena sintonía entre Sánchez e Iglesias, destacando el “colegueo” que había entre ambos: “Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están colgados pero en una serie de televisión. Mucha pandemia, mucha emergencia sanitaria pero en sus casas sacan tiempo para ver 'Barón Noir', una serie francesa que Pedro le ha recomendado a Pablo. Iglesias en el chalé protegido por la Guardia Civil ya se ha cascado todos los episodios. Gracias por la recomendación, Pedro Sánchez. ¡Jo, qué coleguis los dos, eh!”, indicaba Carlos Herrera.

Audio

La última serie que ha visto Iglesias

Como es habitual, Pablo Iglesias ha contado que ha terminado otra serie. “La serie no me ha entusiasmado pero se deja ver y Eric Cantona está enorme”, comentaba el vicepresidente a través de Twitter.

Terminada “Recursos inhumanos” porque lo que recomienda @pepablanes es ley. La serie no me ha entusiasmado pero se deja ver y Eric Cantona está enorme pic.twitter.com/2BcLBbVyXF — Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) June 24, 2020

'Recursos Inhumanos' cuenta con la siguiente sinopsis: “Alain Delambre, con 57 años y en el paro, acepta una atractiva oferta laboral. Pero la cosa se pone fea cuando ve que solo es un peón en un cruel juego corporativo”. Una historia que cuenta con una temporada y seis capítulos, con una duración media de 50 minutos.

Llevo un mes para ver Better Call Saul y me queda una temporada todavía. Y este cada semana pimpampún, otra serie entera. Y con 3 niños. Ojalá adquirir su tesón y constancia. https://t.co/P5FNYUQpzM — Víctor García González (@Uvejeje) June 25, 2020

El comentario de Iglesias ha despertado toda clase de comentarios a través de redes sociales. Uno de ellos, lanzaba la siguiente reflexión: “Llevo un mes para ver Better Call Saul y me queda una temporada todavía. Y este cada semana pimpampún, otra serie entera. Y con 3 niños. Ojalá adquirir su tesón y constancia”, aseguraba el tuitero. Otro usuario lo llamaba "comunista de cuarta".