Abascal quiere resolver cuanto antes los pactos para centrarse en las elcciones del 23J

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha apostado este miércoles por "resolver cuanto antes" los pactos tras el 28M para poder centrarse en la campaña electoral, aunque ha dejado claro que no van "a aceptar que se aplique un cordón sanitario" a su partido.

En una entrevista en TVE, Abascal ha reconocido también que ha hablado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el desmarque inicial de su candidata en Extremadura, María Guardiola, con su formación, si bien ha evitado desvelar detalles de ese contacto.

A la pregunta de si exigiría estar en el Gobierno en caso de que Vox fuera necesario tras las elecciones del 23 de julio, ha dicho que eso lo dirán los españoles en función de la fuerza que les den, porque "no es lo mismo tener una fuerza que otra".

No obstante, ha apuntado que si la fuerza que se le da a Vox es "importante" significará que los españoles quieren que Vox forme parte de la mayoría alternativa. "Parece lo razonable, pero veremos con exactitud cuáles son los resultados el 23 de julio", ha agregado.

Sobre la negociación de los pactos autonómicos, ha lamentado que hayan perdido un mes "en atender el mandato popular" y ha insistido en que siguen con la mano tendida al PP. "Nos han dado el mandato de que nos entendamos y en eso estamos", ha apostillado.

En el caso de Murcia, ha dicho que no pueden firmar un acuerdo de investidura con quien ha gobernado con tránsfugas de Vox y ha añadido que "claramente" tienen que estar en el Gobierno porque no se pueden "fiar de quien no ha cumplido el acuerdo de investidura", ha comentado.

A la pregunta de si va a exigir al PP estar dentro de todos los gobiernos donde Vox sea necesario, ha indicado que "quizá puedan haber algunas diferencias, excepciones", aunque ha dicho que le parece normal estar donde sea posible conformar una alternativa.

"Esto se ha hecho con otros partidos con muy poca representación que han presidido parlamentos autonómicos, que han formado parte de los gobiernos..., y Vox no va aceptar que se le aplique un cordón sanitario", ha aseverado.

Por otra parte, ha afirmado, a preguntas de los periodistas, que Vox está en contra de la violencia contra la mujer. "Es más, represento al partido que protege con más claridad a las mujeres (...) y que pide un endurecimiento mayor contra los agresores sexuales".