Abascal: Si el PP se mueve y habla como el PNV, votarlo es apoyar a Pradales "en diferido"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha considerado que si el PP de Euskadi "se mueve y habla como el PNV" se debe entender que votar a los populares "es apoyar al PNV, sus planteamientos, lenguaje y propuestas en diferido".

En declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria, Abascal ha reprochado al candidato a lehendakari del PP, Javier de Andrés, que se haya referido a Euskadi "como un gran país" y que haya "dicho que ofrece los votos para una investidura del PNV si es necesario" para evitar un gobierno de EH Bildu.

"Si se mueven como el PNV, si hablan como el PNV tenemos que entender que votar al PP es apoyar al PNV, sus planteamientos, lenguaje y propuestas en diferido", ha afirmado el líder de Vox.

Se ha referido también a la negativa del candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, de catalogar a ETA como terrorista -hoy ha pedido perdón a las víctimas por estas palabras-, que ha considerado una "hipocresía gigantesca" como también lo es, a su juicio, la reacción del PSE "rasgándose las vestiduras".

"Es todo un insulto a la capacidad de entendimiento de la gente, como también lo son las palabras de Otxandiano esta misma mañana intentando reparar lo que es irreparable: su convicción de que ETA no es una banda criminal. Por mí se pueden ir a la mierda Otxandiano, Otegi y todos los que pactan con ellos", ha añadido.

Abascal ha desconfiado del anuncio del PSE de que no gobernará Euskadi con EH Bildu porque "cuando el Partido Socialista dice que va a hacer una cosa y la repite tres veces es justo porque va a hacer lo contrario".

"El Partido Socialista, especialmente desde que Pedro Sánchez es su secretario general, es un partido que no tiene ningún límite moral y su palabra no vale absolutamente nada. Es capaz de hacer cualquier cosa", ha afirmado el presidente de Vox, que ha acusado a PSE, PNV y Bilsu de "hacer un teatrillo aquí" mientras son "socios en Madrid".

Abascal ha defendido que solo su partido está hablando en esta campaña de los "problemas reales" de la ciudadanía, entre los que ha citado la agenda 2020, la inmigración, la inseguridad y el "fraude" en las ayudas sociales.

"La inseguridad parece que no preocupa al resto de los partidos. Si hay un pequeño incidente con un candidato eso es noticia, pero los incidentes permanentes que padecen los ciudadanos en la calle como consecuencia de una inmigración ilegal que no se adapta no son un asunto de debate para los partidos", ha sostenido.