El proceso a seguir para tener una mascota. No es un capricho

Muchos serán los niños que de regalo de Comunión hayan pedido una mascota. Otros lo ponen en la carta de los Reyes Magos o lo solicitan día a día insistiendo para que sus padres cedan a su gran deseo. Sin embargo, tener un perro o un gato no es un capricho y la decisión debería ser tomada con una base sólida. Un animal no es un juguete ni un capricho de unos días. Será un premio si se tiene, pero no puede responder su adquisición solamente a premiar una buena actitud o unas notas del cole.

Javier De Haro, psicólogo y educador, marca las líneas de actuación ideales a la hora de decidir ampliar la familia con una mascota, porque será un integrante más de la familia y como tal debe ser cuidado. No solo debe tener un espacio físico adecuado.

Trabajo en equipo

El primer consejo es que sea una decisión consensuada, porque todos tendrán que poner de su parte. "Es muy importante que si damos el paso no sea una cosa puntual ni el capricho de una persona, porque al final el 'sacrificio' es más llevadero si somos un equipo y los niños tienen que demostrar que son responsables y que se va a hacer cargo.Luego deben estar implicados con el perrito".

Una mascota es una responsabilidad. Es un compañero de vida. "Nos dará mucho amor si nos sacrificamos. No debe ser una fuente de estrés para el núcleo familiar". Tras tenerlo claro, la adopción es una buena opción para darle una segunda oportunidad a un animalito que no tuvo suerte a la primera.





Otra pauta

El segundo elemento a pensar es elegir bien el tipo de animal. No se debe privar al nuevo inquilino de unas condiciones favorables. El tamaño importa en esta ocasión, no es lo mismo un Golden en una casa de campo, que en un piso pequeño. Tiene que tener un lugar en el que vivir de forma cómoda.

No solo hay que tener espacio. "Necesitan salir, cariño, estimulación y tenemos que saber si se lo vamos a dar. Tenemos que tener cuidadores si vamos a viajar mucho. No debe haber cabos sueltos cuando tomemos la decisión".

También hay que ser responsables. Hay que tener seguro y recoger sus excrementos, entre otras muchas cuestiones. Y si hay cambio de decisión, nunca escoger el abandono. "Acudir al veterinario y ver posibilidades antes de escoger la opción fácil que es abandonar. Por eso es ideal decidir sin que sea un capricho y quiero y compro".





