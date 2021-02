Abascal cree que una fusión de PP y Cs sería "buena" para España y solo la están frenando las "ambiciones personales"

Ve "penosa" la reacción de Casado de abandonar Génova tras las catalanas: "En tiempos de zozobra no hacer mudanza"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, cree que sería "bueno" para España que PP y Ciudadanos unieran sus proyectos bajo una misma marca y considera que ahora mismo solo las "ambiciones personales" están frenando ese camino. Además, ha lamentado la reacción del líder de los 'populares', Pablo Casado, tras las elecciones de Cataluña y su decisión de abandonar la sede de la calle Génova.

"En tiempos de zozobra no hacer mudanza. Me sorprende cómo se ha tomado esa decisión, me ha resultado penoso", ha reconocido Abascal en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, sobre la reacción de Casado.

El líder de Vox cree que PP y Ciudadanos defienden un mismo programa electoral y por lo tanto sería buena una unión entre ellos para evitar "la pulverización del mismo proyecto", aunque ha reconocido que eso podría perjudicar a Vox electoralmente.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))