Ábalos niega haber recibido mordidas y asegura no reconocerse en los audios grabados por Koldo

El exministro de Transportes y exnúmero tres del PSOE, José Luis Ábalos, ha negado ante el juez que lo investiga en el Tribunal Supremo haber recibido algún tipo de mordidas ni haber participado en adjudicaciones irregulares de obras.

"No me reconozco", ha dicho en relación con los audios que obran en el sumario y lo vinculan con esas posibles irregularidades.

Ábalos ha estado declarando durante hora y media, tiempo en el que ha contestado a su defensa, al magistrado y al fiscal. Por su parte, Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar.

Ahora, es el tiempo del juez del Supremo Leopoldo Puente que como informa la jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rosety, "el magristrado podría dar un paso más en la situación de Ábalos y Koldo porque las acusaciones populares han pedido el ingreso en prisión de ambos. Las acusaciones populares agrupadas bajo la dirección de la del Partido Popular han solicitado prisión sin fianza y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se mantengan las actuales medidas cautelares que son la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Podría ser posible una fianza, pero no se ha especificado el importe.

La intención de ábalos era no declarar

"La intención de José Luis Ábalos era no declarar" aseguran a la responsable de Tribunales de COPE fuentes jurídicas, pero, finalmente, sí lo ha hecho y ha respondido al juez y al fiscal anticorrupción. El exnúmero tres del PSOE ha dicho que no estaba al 100% de sus facultades y se encontraba cansado por todas esas presiones que está recibiendo, se refería a las pintadas cerca de su casa y a toda la presión mediática y a través de redes sociales que están llegando sobre su persona.

Ante el juez, José Luis Ábalos ha manifestado que no se reconoce en los audios, no reconoce su voz en las grabaciones de Koldo recogidas en el informe de la UCO que le sitúa en el centro de la presunta red de amaños. Dice que no recuerda esas conversaciones y que su voz ha podido ser manipulada. Niega las mordidas en los contratos públicos.

el 30, Santos Cerdán

Por su parte, y como se esperaba después de haber pedido esta misma mañana el aplazamiento de la declaración, Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar. Quien sí va a declarar la próxima semana, el día 30, es Santos Cerdán, según ha manifestado su propio abogado.

Tanto Ábalos como koldo deben presentarse actualmente de forma quincenal en el juzgado y no pueden salir fuera de España.