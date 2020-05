300.000 parados más en abril por la crisis del coronavirus y otras noticias de este martes

La crisis del coronavirus sigue golpeando fuerte al empleo. Este mes de abril, que suele ser un buen mes para el empleo, aumentan las cifras a 282.981 parados más, sumando un total de 3.831.203. Además, la Seguridad Social ha perdido 548.093 ocupados de media.

Hay que destacar que de estas cifras están excluidos los más de 4 millones de afectados por ERTE y los cerca de 1,2 millones de autónomos que están cobrando la prestación extraordinaria por cese de actividad. Los sectores más afectados son: servicios, industria, construcción y agricultura.

HERRERA SOBRE LA NUEVA PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA

En su monólogo de esta mañana en ‘Herrera en COPE’, Carlos Herrera ha analizado la nueva prórroga del Estado de Alarma que quiere solicitar el Gobierno este miércoles y que no cuenta con el apoyo de la oposición.

En este aspecto, Herrera señala que “se ha organizado ya la operación de acoso al líder de la oposición”. Y recuerda que en ese chantaje que está llevando a cabo el Gobierno con Pablo Casado “no se puede exigir al PP la responsabilidad que Sánchez no tiene”.

Además Herrera recalca que el Gobierno “no quiere negociar con el PP pero parece sin embargo, que si se está negociando algunas modificaciones del decreto con Ciudadanos y con el PNV”.

MARTÍNEZ-ALMEIDA DEFIENDE EL 'NO' DEL PP AL ESTADO DE ALARMA

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado en ‘Herrera en COPE’ sobre la nueva prórroga del Estado de Alarma que “no se dan las condiciones” para apoyarla y cree que el Gobierno tiene "cobertura jurídica suficiente para adoptar medidas" al margen del Estado de Alarma.

Señala, además, que insultar al PP “no es la vía más corta para llegar aun acuerdo” resaltando que “el PP no puede tener la culpa de los muertos cuando gobierna y también cuando está en la oposición.

VOX RECUERDA AL GOBIERNO OTRAS MEDIDAS AL ESTADO DE ALARMA

Jorge Buxadé, portavoz y eurodiputado de Vox, ha recordado al Gobierno que existen “muchísimos mecanismos” para no tener que prorrogar el Estado de Alarma.

Además, ha dejado claro que su partido, al igual que otros, no va apoyar esta prórroga.

Para Buxadé el Gobierno está planteando un "chantaje" a la oposición al asegurar que sin el estado de alarma solo habría "caos".

Y ha señalado que "es injusto e inmoral decir que si no hay estado de alarma no se pueden aplicar medidas: es faltar a la verdad".

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, durante su intervención en el acto central de la Asamblea General Ordinaria del partido en el Palacio de Vistalegre (Madrid/España) a 8 de marzo de 2020.Ricardo Rubio / Europa Press

LUIS DEL VAL SOBRE EL CHANTAJE DEL GOBIERNO

Habla Luis del Val en su imagen del día en ’Herrera en COPE’ de la preocupación de Pedro Sánchez por no poder soportar que el partido contrincante, el PP, gobierne y que por eso se ponga nervioso y le desequilibre.

Y recuerda Del Val el término con el que el Gobierno define esta situación: guerra. . Y me han entrado dudas, porque, ayer, sobre todo por los medios audiovisuales, los reportajes más frecuentes eran los dedicados a la apertura de las peluquerías. Y me chocó, lo confieso. Le tengo que preguntar a Pérez Reverte, que ha estado en tantas guerras, si cuando los combates cesan la gente, en lo primero que piensa, es en ir a la peluquería, porque ya no pueden soportar ir con esos pelos. O a lo mejor no es esa la primera necesidad. Es decir, que a lo peor estamos en una guerra de lavar y marcar, con mechas de chantaje para prolongar el Estado de Alarma. Y, a lo mejor, el insólito caso del líder político que no aguanta al rival en el Gobierno y tampoco lo soporta en la oposición, no se cura con la coerción, sino con una visita a un psiquiatra acreditado.