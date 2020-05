Vox: "Es inmoral y falta a la verdad decir que si no hay estado de alarma no se pueden aplicar medidas"

El portavoz y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado este martes que el Gobierno tiene a su disposición "muchísimos mecanismos" para afrontar la fase de desescalada sin necesidad de prorrogar el estado de alarma, que su partido no apoyará.

"Existen la Ley General de Sanidad, la Ley Orgánica de Salud Pública, la Ley Orgánica de medidas especiales en materia de Palud Pública", ha enumerado el eurodiputado de Vox en una entrevista en 'Las mañanas de RNE'.

En este sentido, Buxadé ha señalado que la legislación establece "preceptos que permiten" que el Ejecutivo afronte "situaciones de epidemias, pandemias y catástrofes". A su juicio, el Gobierno está planteando un "chantaje" a la oposición al asegurar que sin el estado de alarma solo habría "caos".

Así, el dirigente de Vox ha aseverado que no ha habido ninguna autoridad sanitaria "que diga" que el proceso de desescalada tenga que llevarse a cabo bajo "un estado jurídico concreto". "Es injusto e inmoral decir que si no hay estado de alarma no se pueden aplicar medidas: es faltar a la verdad", ha añadido.

EL GOBIERNO HA DIFUNDIDO UN "BULO JURÍDICO" SOBRE EL ESTADO DE ALARMA

Para Buxadé, esto es un "bulo jurídico" del Gobierno de Pedro Sánchez que, desde su punto de vista, no está "dedicando todos sus esfuerzos" a salvar vidas. "Lo que tiene que hacer es dar test y aplicar test masivos para aplicar esa opción de triaje", ha opinado.

Así, y pese a considerar que la declaración el pasado 14 de marzo fue una "decisión correcta", Buxadé ha señalado que el Ejecutivo está haciendo un uso "desproporcionado y abusivo" del mismo limitando el "derecho de reunión o manifestación" además de la "libertad de culto".

En esta línea, el eurodiputado ha mencionado el caso de Bélgica, que cuenta con unos "números razonables" de infectados y muertos por coronavirus para justificar que el Ejecutivo no tiene porque coartar la "libre circulación".

Por último, preguntado sobre si España debería acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) --el fondo de rescate a nivel europeo-- Buxadé ha criticado que el Ejecutivo haya acudido a Bruselas con unas "cuentas erróneas y falsas".

Además, el dirigente ha cargado contra el sistema autonómico al asegurar que, "desde un punto de vista económico, es un desastre tener 17 órganos duplicados". "Una de las condiciones de Europa va a ser bajar el sueldo de funcionarios y recortar en política social. Ya lo vimos en Grecia", ha avisado.