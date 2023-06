28M.-El candidato del PSOE a la Alcaldía de Vera renuncia a su acta al no verse "respaldado" por los electores

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Vera (Almería), Martín Gérez, ha anunciado que renunciará a tomar posesión de su acta de concejal para la próxima corporación municipal y dejará paso en la lista al no haberse visto "respaldado" por el electorado en los comicios del 28 de mayo, en los que su partido consiguió dos concejales frente a los cinco que ya tenía, lo que lo coloca como tercera fuerza política en el Ayuntamiento por detrás del PP, con mayoría absoluta de diez ediles, y UCIN, con cuatro.

"Los resultados no me han dado en ningún caso la confianza mayoritaria del electorado a la que aspiraba, por lo que no me considero respaldado para continuar presente otros cuatro años en el Ayuntamiento, y creo además que es momento de que nuevas personas me sustituyan", ha trasladado Gérez a través de sus redes sociales.

El aspirante socialista, que obtuvo 1.594 cuando concurrió como alcaldable en 2019 frente a los 904 de este año, ha asegurado que ha meditado "serenamente" su decisión en conjunto con el resto de sus compañeros, por lo que ha decidido poner fin a su participación en política, a la que ha acudido de forma "vocacional" y "sin ninguna otra aspiración que la de ayudar a mejorar las condiciones de vida de la gente de mi pueblo".

Considera Gérez que los electores, con su voto mayoritario al PP, han apoyado una forma de gobernar en lo localidad que desde la oposición "he criticado duramente estos cuatro años" y ante la que ha ofrecido "muchas alternativas sin que todo ese trabajo, a la vista de los resultados electorales, haya tenido la aprobación y el reconocimiento público esperado".

Así, ha deseado "sinceramente los máximos aciertos" al nuevo equipo de gobierno del PP que encabeza Alfonso García, si bien ha reiterado su visión sobre otro modo de gestionar el Consistorio. "Honradamente sigo pensando que muchísimas cosas deben hacerlas de otra forma porque la gente de Vera se lo merece, especialmente en cuestión de transparencia, de participación ciudadana, de eficiencia, de eficacia y también de ética", ha añadido.

De otro lado, ha deseado "ánimo y fuerza" a los grupos de la oposición, a la que también se suma Vox con un concejal, dada la "necesaria y difícil labor de fiscalización y de control" que deben realizar, al tiempo que les ha pedido "mucha imaginación y atrevimiento para plantear alternativas que ayuden a mejorar la gestión política de nuestro Ayuntamiento, algo a lo que sin duda aspiran todos los vecinos y vecinas".

Gérez, que ha agradecido el apoyo y los votos recibidos durante la campaña y la jornada electoral, ha insistido en que la actividad de un político "es solo temporal y efímera", pero "la vida de un pueblo es perdurable y duradera". "Quiero expresar mis mejores deseos para que Vera se convierta en un referente de progreso, de igualdad y de justicia social, y en un pueblo en el que todas las personas que quieran vivir encuentren las mejores condiciones para hacerlo", ha finalizado.