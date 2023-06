28M.- El pleno de investidura de Arcos se celebrará este viernes tras retrasarse por un recurso de Vox

El Ayuntamiento de Arcos ha confirmado este martes que el pleno para constituir la corporación municipal que integre este órgano los próximos cuatro años se celebrará finalmente este próximo viernes 23 de junio, casi una semana después que el resto de ayuntamientos de la provincia debido a un recurso de Vox a la Junta Electoral Central que obligó a su retraso hasta que se resolviera.

El pleno, en el que también tomará posesión del bastón de mando el candidato del PP Miguel Rodríguez, se celebrará desde las 12,30 horas en el teatro municipal Olivares Veas, como han confirmado fuentes municipales.

De esta manera, se constituirá la corporación del Ayuntamiento de Arcos, que estará conformado por un gobierno de coalición entre el PP y Alternativa Independiente Progresistas (Aipro), y por la presencia de ediles de PSOE y de Izquierda Unida.

La celebración de este pleno ha sufrido un retraso respecto al resto de municipios debido a un recurso presentado por Vox para impugnar los resultados en dos mesas electorales en las que alegaba que se habían producido votos dobles y que la Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado.

En su resolución la JEC entendía que esos presuntos votos duplicados en dos mesas electorales no cambiaban los resultados de las elecciones municipales en Arcos de la Frontera, que dio como vencedor al PP, con nueve concejales, mientras que Vox se quedó a un 0,5% de ganar su primer concejal en este Ayuntamiento.

En ese sentido, argumentaba que "un eventual voto duplicado en cualquiera de las candidaturas no alteraría la atribución de concejales en la circunscripción", por lo que "al no tratarse de una irregularidad invalidante", no es necesario declarar nulo el escrutinio en ambas mesas "por un voto doble manifiesto" en una mesa y por "un mero error de transcripción" en la otra.