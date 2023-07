23J.- Feijóo recalca que Sánchez solo busca repetir las elecciones: "El domingo se vota bloqueo o Gobierno"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a votar al PP en las elecciones del 23 de julio "para que se acabe el sanchismo" y no haya "bloques" ni "bloqueos", dado que, según ha subrayado, el objetivo del PSOE es que "dentro de tres meses" el país siga "empantanado" y tengan que "volver a votar" como ya hizo Pedro Sánchez en 2016. Por eso, ha recalcado que solo el PP garantiza "el cambio" en España.

"Esto es lo que se vota el domingo: bloqueo o Gobierno; peajes de las minorías o mayoría; sanchismo o cambio. Para votar al sanchismo, a los que te hacen un chantaje o a los que bloquean, hay muchas opciones y papeletas", ha declarado Feijóo en un mitin en el Centro de Convenciones Hipotels Playa de Palma (Mallorca), en el que también han intervenido la presidenta del Govern y del PP de Baleares, Marga Prohens, y el candidato número uno al Congreso, José Vicente Marí.

Feijóo ha afirmado que "el objetivo que tiene el Partido Socialista es bloquear". "¿Para qué? Para que volvamos a votar. Para que dentro de tres meses sigamos empantanados y volvamos a votar como ya lo hizo en el 15 y intentó repetirlo en el 16", ha exclamado ante un auditorio entregado.

"NO SERÉ REHÉN DE NINGÚN PARTIDO"

El candidato 'popular' ha asegurado que él quiere lograr "el cambio" en España y ha apelado al voto útil a su partido el próximo domingo. "Quiero lograr ese cambio y voy a ser muy claro, no voy a someter a los intereses de España a ningún interés minoritario, partidista o personal. No lo voy a hacer. No seré rehén de ningún partido", ha enfatizado.

Feijóo ha indicado que Sánchez ha convocado estas elecciones en julio para intentar que fuese "muy poca gente a votar" pero ha pedido acudir a las urnas el domingo a pesar de que coinciden en "plena ola de calor".

Dicho esto, ha señalado que están en la "recta final del sanchismo" y quedan "cinco días para lograr un cambio histórico en España". "Y tenemos que dejar claro que nuestro país quiere un cambio, porque el país lleva cinco años experimentando las divisiones, las tensiones, las fracturas y la tensión social", ha señalado.

ALUDE A UN "DESMENTIDO" DE LA COMISIÓN EUROPEA AL PSOE

Por otra parte, Feijóo ha asegurado que la presidenta de la Comisión Europea "ha tenido que desmentir lo que está diciendo el PSOE sobre que no confía en el cambio político en España y que los dirigentes del PP" no son "gente seria" que tenga "un proyecto de país".

"Es lamentable que la mentira llegue hasta intoxicar la presidenta de la Comisión Europea. Pido disculpas en nombre de los españoles a la señora von der Leyen, porque los españoles no somos así, el sanchismo es así, nosotros no", ha exclamado.

