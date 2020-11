2020 ya registra un exceso de mortalidad de casi 65.000 defunciones

41.253. Es la cifra que a 17 de noviembre mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez como la atribuida a los fallecidos en España por coronavirus. Sin embargo, como ya hemos contado varias veces aquí, en COPE, ese número se quedaría muy corto a raíz de los datos oficiales que vuelcan periódicamente el Instituto Nacional de Estadística así como los registros civiles de las distintas provincias y que quedan recogidos por el Ministerio de Justicia.

Aunque no todos los fallecidos 'de más' que se han producido en este 2020 pueden atribuirse directamente al COVID lo cierto es que ese exceso de mortalidad coincide plenamente con las dos olas del virus que se han producido en España. En la primera -entre el 10 de marzo y el 9 de mayo- se produjeron 44.593 defunciones no esperadas. En la segunda -que según el Sistema para la Vigilancia de la mortalidad diaria comenzó el pasado 20 de julio y aún no ha terminado- ya se superan los 20 mil muertos. En concreto llegan a los 20.096. Sumadas ambas cifras a mes y medio de que finalice este año ya hay cerca de 65 mil muertes 'de más', fuera de lo que suele reflejar habitualmente la serie histórica, y que se producen siempre en contextos que no pueden considerarse normales como es la pandemia por la que estamos atravesando.

En esos dos periodos de exceso de mortalidad hay un denominador común. Esta se ceba con los mayores de 74 años. En el caso del de primavera la mortalidad aumentó en esta franja de edad en un 78%. En el caso de la de verano – otoño las defunciones crecieron un 20%. La segunda franja de edad con mayor número de muertes en ambos periodos es la que abarca a quienes tienen entre 65 y 74 años. En la primera ola el exceso de mortalidad fue del 58% mientras que en la segunda fue del 14. En ambas fallecieron más mujeres que hombres.

Por CCAA mientras que en la primera ola esa mortalidad se disparaba especialmente en Madrid, Cataluña, Castilla y León así como en Castilla – La Mancha en la segunda se refleja que las defunciones aumentan exponencialmente en Andalucía, Aragón, Asturias y Murcia.

Al 'pico' en Andalucía se llegó el 4 de noviembre con 299 defunciones. Iguala prácticamente al de la primera ola que fue el 2 de abril con 300. En Aragón el 13 de noviembre con 63. En la primera ola fue el 25 de marzo con 74. Pero el caso más llamativo es el de Asturias. En el primer periodo de exceso de mortalidad al 'pico' se llegó el 9 de abril con 60 defunciones mientras que en el segundo periodo se produjeron más. 86 muertes registradas el 6 de noviembre.