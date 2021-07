174.000 jóvenes madrileños han pedido ya cita para administrarse la vacuna

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho este martes que 174.000 madrileños mayores de 16 años han pedido cita ya para vacunarse contra el coronavirus.

"Ayer, prácticamente todas las plazas que se ofertaban en la autocitación, 174.000, se han cubierto", ya que normalmente, "cuando se abre una nueva franja de edad con respecto al último tope, se produce un crecimiento importante", ha dicho Ruiz Escudero tras visitar hoy el Hospital Virgen de la Poveda, en Villa del Prado.

"Estamos contentos de la respuesta que está teniendo. A los madrileños les gusta vacunarse cuándo y dónde quieren, es un factor importante para programarse para las vacaciones", ha añadido.



Estas primeras agendas abarcan hasta el 24 de julio y la Consejería de Sanidad abrirá en las próximas horas más agendas hasta final de mes, aunque estarán sujetas a la llegada de vacunas y a la reserva de las segundas dosis para quienes ya recibieron la primera.



"La autocita no tiene carácter ilimitado. Hay que ser muy cuidadosos y ofertar la seguridad de la pauta completa", no solo de la primera dosis, lo que hace que "no podamos ofertar todas las vacunas que quisiéramos", ya que la llegada de vacunas "a día de hoy va por debajo de lo esperado", según Escudero.

"Yo no sería tan optimista cuando desde el Ministerio dicen que la vacunación va como un tiro", ha dicho el consejero para quien el proceso "va conforme a las vacunas que recibimos".

Si el Ministerio de Sanidad "ha descartado Astrazeneca para vacunar a los menores de 60 años; Janssen está limitado a los mayores de 40 años; de Moderna se reciben pocas dosis y es para mayores de 18, lógicamente todo hay que apostarlo por Pfizer", lo que está haciendo que "estemos muy condicionados a la recepción de esta vacuna", según Escudero.



"Esta semana vamos a recibir la mitad de vacunas de Pfizer de la semana pasada. Con todos estos ingredientes -las limitaciones de cada vacuna, las reservas de segundas dosis y la recepción de vacunas- hace que vayamos sacando la oferta para elegir la autocita de manera escalonada y no como nos gustaría", ni tampoco con la capacidad que tiene la Comunidad de Madrid para vacunar, ha concluido.