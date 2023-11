1.200 personas se manifiestan contra la amnistía por undécimo día en Ferraz: Tucker Carlson fue protagonista

Unas 1.200 personas han participado este lunes en la concentración sin incidentes contra la amnistía convocada por undécimo día consecutivo en los alrededores de la sede central del PSOE en Ferraz, a la que han acudido varios dirigentes de Vox, entre ellos Santiago Abascal, acompañado del controvertido expresentador de Fox News, Tucker Carlson. Poco después de que el gobierno en funciones registrara en solitario la proposición de ley de amnistía en el Congreso, el partido político había llamado a la convocatoria mediante la red socialX.





El gran protagonista de la jornada de este lunes ha sido Tucker Carlson. El "gurú" de la prensa de ultraderecha, despedido de Fox News y que ahora tiene su propio programa en X, donde ha entrevistado, entre otros, al expresidente Donald Trump y al candidato libertario a la Presidencia de Argentina, Javier Milei, se ha desplazado a Madrid para seguir las protestas junto a Vox y hacer un programa con las movilizaciones. Además, Abascal estuvo respaldado por la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, y el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo.

Sin incidentes

Bajo un fuerte dispositivo policial como en los anteriores días, alrededor de las 19:30 horas ya se concentraban cientos de manifestantes lanzando las proclamas escuchadas estos días como 'no es una sede, es un puticlub'; 'Sánchez, si tienes cojones convoca elecciones'; 'Puigdemont a prisión'; 'en tiempos de rojos hambre y piojos' o 'socialistas, terroristas'. Asimismo, han cargado contra la prensa tachándola de manipuladora, contra la Policía Nacional alegando que es 'la de Marlaska' y contra el Rey preguntándose, '¿dónde está su majestad?'.

MADRID , 12/11/2023.- Asistentes a la concentración en contra de la amnistía celebrada este domingo en las inmediaciones de la sede del PSOE en Ferraz, Madrid. EFE/ Rodrigo Jiménez





La cifra proporcionada este lunes por la Delegación del Gobierno es la misma que la de ayer, algo menor que la del sábado, cuando fueron 1.700, y muy inferior al pasado jueves, cuando se congregaron más de 8.000 personas, la más concurrida de las concentraciones desde su inicio, el 3 de noviembre. "Dónde está, no se ve, el gallego del PP"; "Dios, patria y revolución"; "Solidaridad, huelga general" son otras de las proclamas que los asistentes han ido coreando a lo largo de la protesta que ha transcurrido hasta las 23:00 horas, cuando apenas quedaban unos pocos congregados.

Quién es Tucker Carlson

El que fuera periodista de Fox fue protagonista este lunes. Fue despedido en abril de este año después de que la cadena estadounidense tuviera que asumir una demanda de 700 millones de dólares por haberse hecho eco de las acusaciones de fraude electoral vertidas por Donald Trump. Según ha explicado Abascal, tenía una entrevista fijada para este lunes con Vox y los miembros del partido le han invitado a acudir con ellos a Ferraz para "que conociera estás protestas que son inéditas en España".

El periodista, de 54 años y nacido en San Francisco, se ha mostrado abiertamente negacionista con el cambio climático y se declara "profundamente ideológico" en el ámbito conservador. Carlson cobraba más de 20 millones de dólares, según The Wall Street Journal, y en la actualidad ha creado un canal propio de noticias. Tiene más de 10 millones de seguidores en X, donde hace su programa 'Tucker Carlsonon X'. También han sido controvertidas sus declaraciones sobre inmigración, así como por sus pajaritas, que este lunes no llevaba en Ferraz.