Santillana del Mar, toda una leyenda a la sombra de la Cueva de Altamira

A la sombra de la Cueva de Altamira donde, en la noche de los tiempos, nuestros antepasados se refugiaban, convivían y dejaron su impronta a modo de extraordinarias pinturas únicas en el mundo, encontramos Santillana del Mar.

Nada más adentrarnos en sus calles, casi siempre llenas de visitantes que degustan los sobaos bañados en la leche que ofrecen en casi todos los establecimientos de la localidad, nos viene a la memoria la descripción que de ella hizo Benito Pérez Galdós en “Cuarenta leguas por Cantabria”:

“El viajero no ve a Santillana sino cuando está en ella. Desde el momento que sale la pierde de vista. No puede concebirse un pueblo más arrinconado, más distante de las ordinarias rutas de la vida comercial y activa. Todo lugar de mediana importancia sirve de paso a otros, y la calle Real de los pueblos más solitarios se ve casi diariamente recorrida por ruidosos vehículos que transportan viajeros, que los matan si es preciso, pero que al fin y al cabo los llevan. Por la calle central de Santillana no se va a ninguna parte más que a ella misma. Nadie podrá decir: «He visto a Santillana de paso». Para verla es preciso visitarla”.





Mientras caminamos cautelosos sobre sus adoquines, recordamos también ese dicho popular que asegura que Santillana del Mar es la villa de las tres mentiras, porque “ni es santa, ni es llana, ni tiene mar”. Lo cierto es que sí tiene el mar, aunque a un tiro de piedra; al final de sus calles empinadas cuenta con algunas espectaculares zonas llanas en las que destaca el verdor de los prados en los que, en contraste con el pétreo casco histórico, siguen pastando las vacas y tiene un halo de santidad gracias a su patrona, Santa Juliana de Nicomedia enterrada, según la tradición, en la colegiata que lleva su nombre.

Cuenta la historia que Santa Juliana era una bella joven que vivía en Nicomedia cuando, allá por el siglo IV, el emperador romano Diocleciano ordenó perseguir y matar a los cristianos. El padre de Juliana, un ambicioso funcionario romano, negoció su matrimonio con un senador, matrimonio que ella rechazó. Inicialmente, puso la condición de que solo se casaría con el hombre elegido por su padre si él llegaba a ser juez; cuando lo consiguió, Juliana puso una última condición, que su futuro esposo también se convirtiera al cristianismo, a lo que él se negó y, junto con el padre de la joven, intentaron convencerla para contraer matrimonio utilizando todos los medios posibles, incluso crueles y terribles torturas que no solo no la hicieron cambiar de opinión, sino que hicieron que se reafirmara en su negativa. Finalmente, después de largos y tortuosos sufrimientos, fue decapitada. Cuentan que, por si no tuviera suficiente con las torturas a las que la estaban sometiendo, se le apareció el mismo demonio, intentando inútilmente hacerla renegar de su fe.





Aunque antiguos escritos parecen indicar que sus restos reposan en Italia, lo cierto es que la tradición popular los sitúa en Santillana del Mar, en la colegiata que lleva su nombre.

No es esa la única incógnita de esa Colegiata, austera y hermosa, porque en su interior hay otra tumba en la que se desconoce quién está enterrado y con una sorprendente e inquietante inscripción:

“Viví feliz con mi esposa y mi padre el rey. Convertido en cenizas, espero que el tiempo pase en esta tumba. Te darás cuenta de que la abundancia de riquezas ha desaparecido en mí, por no haber podido vencer a la muerte”.

Transitar por las calles de Santillana del Mar, detenerse ante sus múltiples torres y casas blasonadas, descubrir a los dos hombres con bigote que sostienen el escudo de la fachada de la Casa de los Hombrones, motivo por el que popularmente le llaman “casa de los bigotes”, hacer un alto frente al añejo abrevadero en el que ya no abrevan las vacas, pero que se ha convertido en lugar de culto para los turistas a la hora de inmortalizar su paso por Santillana y finalizar la visita dando buena cuenta de un cocido pasiego, es todo un regalo para los sentidos.