Soldado Patiño: "No piensas que pones en riesto tu vida"

La soldado María Jesús Patiño, del Cuarto Batallón de Helicópteros de Maniobra, como artillero de un helicóptero Cougar, brinda su apoyo desde el aire para repeler la emboscada, "salimos en busca de nuestros compañeros a auxiliar al contingente de Tierra que estaba siendo atacado. Es algo automático, no piensas, haces tu trabajo. No te das cuenta de que pones tu vida en peligro. Es cuando vuelves a la base cuando lo piensas, pero en ese momento no piensas ni en la peligrosidad ni en nada de nada". A la soldado Patiño no le parece mal ser el mes de noviembre, aunque por sevillana el mes de abril con la Semana Santa, la Feria, la primavera era su preferido.