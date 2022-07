Sánchez saca pecho de su gestión y anuncia medidas de ahorro energético como quitarse la corbata

A pesar de todas las dificultades, de la guerra de Ucrania o de la pandemia: "España crece y crea empleo", ha dicho Sánchez recordando las cifras de la última Encuesta de Población Activa.

"Hay dificultades, pero España tiene bases sólidas para mirar al futuro con garantías", ha defendido el presidente del Gobierno durante su balance del curso político del que ha hecho un repaso este mediodía en el Palacio de la Moncloa, sin ninguna autocrítica, comparándose constantemente con el anterior gobierno de Mariano Rajoy, a la misma vez que recriminaba al PP su escaso apoyo a las medidas para luchar contra los últimos desafíos (guerra, dependencia energética y pandemia). "La oposición ha cambiado de cara (no está Casado sino Feijóo), pero no ha cambiado de actitud".

"Nunca me voy a poner de perfil, siempre vamos a dar la cara"

La guerra de Ucrania no solo compromete nuestra seguridad, también el presente por eso, ha dicho Pedro Sánchez "este Gobierno no olvida para quien gobierna, servimos y gobernamos para la clase media trabajadora aunque resultemos incómodos para algunos poderes, España no tiene tiempo que perder y el deber de aprovechar. Me hago cargo de las dificultades que nos rodean".

Ante las dificultades económicas que planean sobre los próximos meses, el presidente ha remarcado que el Gobierno tiene dos prioridades, "proteger a la clase media y trabajadora y avanzar. El Gobierno está haciendo un enorme esfuerzo, sin el apoyo de la oposición conservadora"

Tras repasar las medidas adoptadas por el Ejecutivo en los últimos meses, como los 20 céntimos en el precio de la gasolina, la ayuda de 200 euros para los más vulnerables, la subida de 100 euros de las becas o de las pensiones no contributivas, ha insistido en subrayar que "el Gobierno se ha dedicado a proteger a la mayoría social, la clase trabajadora y al colectivo más vulnerable. También estamos distribuyendo las cargas, que está suponiendo la pandemia y una guerra, con recetas progresistas. Solo hay dos formas de salir de ella: o como hace 10 años o como ha respondido este Gobierno, con ERTE, bajada de impuestos... o con subida de impuestos o amnistías fiscales como hicieron los gobiernos conservadores".

"Si la señora Botín o el señor Galán protestan es que vamos en la buena dirección"

Sobre su decisión de imponer un impuesto a las empresas energéticas y financieras, Sánchea ha asegurado que los que más tienen, tienen que poner más. "Arrimar el hombro no es un eslogan es una obligación para las empresas que se están beneficiando de esta situación económica".

Ha reiterado en varias ocasiones que "las energéticas y los bancos deben ayudar a este país a salir de la crisis como están haciendo en otros países europeos incluso con gobiernos conservadores" ya que "la guerra de Ucrania está siendo para la transición energética lo que la pandemia fue para la transición digital. Es imposible dar la espalda a ese futuro que ya es presente".

"Europa vive bajo la amenaza del corte de gas de Putin y una vez más Europa está respondiendo con unidad para hacer frente a una reducción del gas. Hemos actuado con solidaridad y el interés de España en primera línea, pero sin perder los intereses de esa nueva patria que es Europa", asegura, por lo que ante la amenaza de Putin que exige ir mucho más allá, "en septiembre presentaremos a la Comisión dos propuestas sobre el mercado eléctrico y una nueva intervención en el mercado energético para poner un tope a las emisiones de CO2".

"Somos proeuropeos no por necesidad sino por convicción y lo vamos a ser defendiendo a las familias" ha dicho y ha lanzado un dardo contra grandes empresarios de nuestro país como la presidenta del Banco Santander Ana Botín y el presidente de Iberdrola Sánchez Galán de los que ha dicho "si protestan es que vamos en la buena dirección".

"Sin corbata" como ya sugirió en 2011 el exministro Miguel Sebastián

Pedro Sánchez ha rescatado un vieja polémica que en su día enfrentó al ministro de Industria, Miguel Sebastián y al presidente del Congreso de los Diputados José Bono (ambos del PSOE), en 2011, a cuenta de llevar corbata en la Cámara Baja. Aquel verano, también muy caluroso, al titular de Industria se le ocurrió que ir sin corbata servía a los diputados para pasar menos calor y ahorrar también en aire acondicionado.

Y poco ha querido detallar de una serie de medidas para ahorrar en energía de cara al invierno y ante la falta de suministro por la Guerra de Ucrania y que va a aprobar el lunes el Consejo de Ministros "un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y ahorro energético, medidas lideradas por el Miniterio de Eficiencia Energética que serán comunicados a la población el próximo lunes para reducir la dependencia energética y reducir la dependencia del agresor, de Putin".

No serán las únicas medidas que adoptará el Consejo de ministros el primer día de agosto, también va a tomar medidas para luchar contra los incendios, para evitar que se queme España tal y como ha pasado este verano. "Vamos aprobar medidas urgentes para luchar contra los incendios, una serie de medidas para prevenir y luchar contra los incendios. Más del 80 % de los sistemas de protección civil han estado luchado contra el fuego pese a ser una competencia autonómica, se trata que no haya diferencias entre los servicios de extinción de unas y otras comunidades autónomas".

Las elecciones serán en diciembre

El 31 de octubre de 2023 es una fecha señalada ya en el calendario. Ese día Leonor de Borbón tendrá que asistir a un Pleno de las Cortes Generales (una sesión conjunta del Congreso y Senado) para jurar la Constitución al cumplir la mayoría de edad. El día en el que la Princesa Leonor cumpla 18 años, será una fecha que pasará a la historia, no solo por este acontecimiento, sino porque precisamente este acto solemne puede estar marcado por circunstancias políticas determinantes para el futuro de España: coincidiría con precampaña o campaña electoral de elecciones generales. Si no hay adelanto electoral, se habrán cumplido los cuatro años de la legislatura (las últimas elecciones se celebraron el 10 de noviembre de 2019), y se deberían celebrar comicios. Pero como para el acto de juramento no pueden estar las Cortes disueltas, o bien la legislatura se acorta (y las elecciones se producen con la antelación suficiente para que estén constituidas las nuevas Cámaras), o bien se alarga la actual legislatura hasta pasado ese día. "Las elecciones serán en diciembre de 2023, es obligado y este Gobierno cumple con la Constitución" ha aseverado Pedro Sánchez.