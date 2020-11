Rosa Díez: "Es una condición que ha asumido Sánchez para que no le desahucien de la Moncloa"

En COPE.es hemos hablado con Rosa Díez, expolítica y fundadora de UPYD. Sobre la armonización fiscal que ha puesto sobre la mesa el portavoz de ERC en Madrid, Díez ha asegurado que "es una condición que ha asumido Sánchez para que no le desahucien de la Moncloa. Asumir una falsa demanda. Llamar armonización a lo que no es. Es un intento contra esta autonomía para castigar a los ciudadanos por no votar a la pareja tóxica Sánchez-Iglesias"