Ricardo Rodríguez, jefe de Política de COPE, resume la comparecencia de la presidenta del Congreso

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha comparecido esta mañana para defender su gestión al frente del gobierno de Baleares durante todos sus mandatos, durante 8 años, y en especial durante la pandemia.

Armengol ha utilizado su comparecencia para alabar su gestión, aferrarse al cargo, y acusar al PP de embarrarlo todo.

"Comparezco para decirles una cosa muy clara, soy consciente de la responsabilidad que tengo al haber asumido la presidencia del Congreso de los Diputados, por el respeto a la institución y como tercera autoridad del Estado, soy consciente de mi responsabilidad", comenzaba diciendo en tono solemne.

A continuación pasaba al ataque y culpaba al PP de saltar fronteras y líneas rojas, "ha llegado el momento de que el principal partido de esta cámara ha decidido saltarse todas las fronteras y todas las líneas rojas posibles, tengo que explicar que en política no todo vale ni todos los políticos somos iguales".

Continuaba con lavar su nombre e imagen, "no dejaré que mancillen mi nombre, voy a ser muy clara, hemos pasado en este país y en el mundo la peor pandemia sanitaria, hemos pasado momentos que yo viví como presidenta de un gobierno y que no deseo a nadie, no teníamos material para proteger a la ciudadanía y nos dejábamos la piel para proteger a la gente. No voy a dejar que mancillen mi nombre ni el de los de mi gobierno".

"Ni yo ni nadie de mi gobierno está siendo investigado"

"En Baleares, aunque éramos una comunidad pequeña, compramos material en tres meses por valor de 40 millones de euros invertidos en material sanitario y fuimos la comunidad con menor número de víctimas mortales", aseguraba una Armengol que ha basado su comparecencia en defenderse y descartar dimitir por hacer todo para "proteger a los ciudadanos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre el caso Mascarillas o caso Koldo, en el que se ha visto salpicada al comprar mascarillas durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión del empresario zamorano Aldama, negocio del que se lucraron muchas personas, entre ellas el asesor del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, Francina Armengol ha explicado que "en el caso del que se habla es de la compra de mascarillas por 3.500.000 de euros, se nos vendieron como FPP2, mascarillas que cómo lo mandábamos a analizar lo mandamos al Instituto Nacional de Higiene en el Trabajo y nos dicen no que sean malas sino que no filtran como FPP2, pero que sirven como quirúrgicas. Una vez se tiene todo hecho, se almacenan esas mascarillas, se guarda entero para devolverlas y que nos devuelvan el dinero y se hace la reclamación antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, en tiempo y forma".

A partir de ahí, ha dicho, la culpa es del PP: "la responsabilidad es del actual gobierno del Partido Popular. En el sumario es quien aparece. Ni yo ni nadie de mi gobierno está siendo investigada, por tanto, pido responsabilidad al PP porque en política no vale todo ni todos somos iguales".

Para concluir con una frase que ha repetido en varias ocasiones y en la que se ha escudado para descartar dimitir, "la política no es embarrarlo todo, es decir la verdad, ahora es fácil decir según qué cuestiones. Baleares compró y compró legalmente, rigurosamente, con contratos bien hechos".