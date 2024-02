El PP niega rotundamente contactos con ERC para investir a Feijóo

El Partido Popular asegura que "nunca, nunca" ha entablado conversaciones o negociaciones con ERC en el marco de la investidura, fallida, de Alberto Núñez Feijóo.

El PP niega tajantemente que enviara a su diputado Carlos Floriano a negociar con ERC su posible apoyo a la investidura de Alberto Núñez Feijóo, y ha aclarado que se limitó a comentar a la diputada republicana Teresa Jordà "de manera informal y coloquial que deberían dejar gobernar a la lista más votada, sin más".



Fuentes del PP han salido al paso de las revelaciones hechas este martes por la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien ha asegurado que cuando Floriano se dirigió a Jordà "nosotros le respondimos que no, que no negociamos con el PP, que sólo había la posibilidad de formar un bloque, el bloque democrático".



"El Partido Popular nunca ha entablado conversaciones o negociaciones con ERC en el marco de la investidura. Nunca", reiteran en un comunicado difundido este martes.



Además, aclaran los populares que "por supuesto Carlos Floriano no recibió encomienda alguna para plantear nada" ni "tampoco habló con la fugada Marta Rovira, a quien aprovechamos para pedirle que vuelva a España para ser juzgada por los tribunales de nuestro país".



Concluyen las fuentes sobre ese episodio ocurrido en el mes de agosto, tras las elecciones generales, que en el PP "nunca hemos establecido el más mínimo contacto con ERC para buscar su apoyo a una investidura".