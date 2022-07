Miró i Ardevol, de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad, lamenta esta decisión

El Partido Popular no recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma del Código Penal por la que se castiga con penas de cárcel a las personas que se concentran a las puertas de las clínicas abortivas para rezar o para informar de qué alternativas hay al aborto. Desde la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad su coordinador, Josep Miró i Ardevol, lamenta esta decisión de la formación popular.

"La defensa de los derechos fundamentales que practica este partido pasa por su principio de oportunidad. ¿Me conviene o no me conviene electoralmente? No por el principio de defensa de los derechos de los ciudadanos y esto equivale a mostrar de que no es una organización fiable", ha asegurado Miró i Ardevol.

En septiembre del pasado año se dio luz verde a la propuesta socialista de ejecutar esta reforma del Código Penal para añadir este nuevo precepto que castigue a los que consideran acosadores en los alrededores de una clínica abortiva. Las enmiendas a la totalidad por PP y Vox fueron rechazadas una vez finalizado del debate.